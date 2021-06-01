https://ria.ru/20210601/praymeriz-1735056055.html

Бывший глава Дагестана победил на праймериз ЕР от Тверской области

Бывший глава Дагестана победил на праймериз ЕР от Тверской области - РИА Новости, 01.06.2021

Бывший глава Дагестана победил на праймериз ЕР от Тверской области

Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", советник президента РФ, бывший глава Дагестана Владимир Васильев победил в партийных праймериз... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:10

2021-06-01T11:10

2021-06-01T11:10

владимир васильев

госдума рф

единая россия

москва

московская область (подмосковье)

краснодарский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563981905_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_cd9f07ba4bb6cfd243b5a8dac492385e.jpg

РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", советник президента РФ, бывший глава Дагестана Владимир Васильев победил в партийных праймериз по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы от Тверской области, следует из данных, опубликованных на сайте предварительного электронного голосования.Согласно опубликованным результатам, по списку за Васильева отдано 70 843 голоса. Он также стал лидером по Заволжскому одномандатному избирательному округу с результатом 46 945 голосов.В электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая участвовали почти 6 миллионов избирателей. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.

https://ria.ru/20210601/golosovanie-1735034815.html

москва

московская область (подмосковье)

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир васильев, госдума рф, единая россия, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, политика