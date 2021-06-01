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Бывший глава Дагестана победил на праймериз ЕР от Тверской области
Бывший глава Дагестана победил на праймериз ЕР от Тверской области - РИА Новости, 01.06.2021
Бывший глава Дагестана победил на праймериз ЕР от Тверской области
Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", советник президента РФ, бывший глава Дагестана Владимир Васильев победил в партийных праймериз... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:10
2021-06-01T11:10
владимир васильев
госдума рф
единая россия
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
политика
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РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", советник президента РФ, бывший глава Дагестана Владимир Васильев победил в партийных праймериз по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы от Тверской области, следует из данных, опубликованных на сайте предварительного электронного голосования.Согласно опубликованным результатам, по списку за Васильева отдано 70 843 голоса. Он также стал лидером по Заволжскому одномандатному избирательному округу с результатом 46 945 голосов.В электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая участвовали почти 6 миллионов избирателей. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.
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владимир васильев, госдума рф, единая россия, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, политика

Бывший глава Дагестана победил на праймериз ЕР от Тверской области

11:10 01.06.2021
 
© Фото : пресс-служба главы и правительства ДагестанаГлава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : пресс-служба главы и правительства Дагестана
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РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", советник президента РФ, бывший глава Дагестана Владимир Васильев победил в партийных праймериз по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы от Тверской области, следует из данных, опубликованных на сайте предварительного электронного голосования.
Согласно опубликованным результатам, по списку за Васильева отдано 70 843 голоса. Он также стал лидером по Заволжскому одномандатному избирательному округу с результатом 46 945 голосов.
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
08:06
На праймериз ЕР в Чечне победили депутаты Госдумы и парламента региона
В электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая участвовали почти 6 миллионов избирателей. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.
 
Владимир ВасильевГосдума РФЕдиная РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайПолитика
 
 
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