https://ria.ru/20210601/praymeriz-1735056055.html
Бывший глава Дагестана победил на праймериз ЕР от Тверской области
Бывший глава Дагестана победил на праймериз ЕР от Тверской области - РИА Новости, 01.06.2021
Бывший глава Дагестана победил на праймериз ЕР от Тверской области
Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", советник президента РФ, бывший глава Дагестана Владимир Васильев победил в партийных праймериз... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:10
2021-06-01T11:10
2021-06-01T11:10
владимир васильев
госдума рф
единая россия
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563981905_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_cd9f07ba4bb6cfd243b5a8dac492385e.jpg
РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", советник президента РФ, бывший глава Дагестана Владимир Васильев победил в партийных праймериз по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы от Тверской области, следует из данных, опубликованных на сайте предварительного электронного голосования.Согласно опубликованным результатам, по списку за Васильева отдано 70 843 голоса. Он также стал лидером по Заволжскому одномандатному избирательному округу с результатом 46 945 голосов.В электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая участвовали почти 6 миллионов избирателей. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.
https://ria.ru/20210601/golosovanie-1735034815.html
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563981905_295:0:2650:1766_1920x0_80_0_0_0d41c9330dafd733e8f3502f57618d47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир васильев, госдума рф, единая россия, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, политика