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Австрийский дипломат назвал преимущество "Северного потока — 2"
Австрийский дипломат назвал преимущество "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.06.2021
Австрийский дипломат назвал преимущество "Северного потока — 2"
Замена или вытеснение существующих путей доставки газа при помощи "Северного поток 2" не рассматривается, проект вносит вклад в обеспечение безопасных и... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T22:14
2021-06-01T22:14
россия
allseas
матиас крузе
северный поток — 2
петербургский международный экономический форум (фонд)
балтийское море
газпром
александр новак
сша
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Замена или вытеснение существующих путей доставки газа при помощи "Северного поток 2" не рассматривается, проект вносит вклад в обеспечение безопасных и недорогих поставок газа, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Австрии, возглавляющий делегацию диппредставительства на Петербургском международном экономическом форуме Роберт Гершнер."Вопрос о том, как и сколько российского газа будет импортироваться в Австрию в будущем, - к компаниям OMV (австрийская OMV - один из кредиторов "Северного потока 2") и "Газпрому". В любом случае прогнозы предсказывают рост европейских потребностей в импорте в ближайшие годы. Таким образом, речь идет не о замене или вытеснении существующих путей доставки газа "Северным потоком 2". Транзит российского газа через Украину, как известно, также обеспечен контрактом в ближайшие годы. Ключевое слово для ответа на вопрос - диверсификация маршрутов доставки. Исходя из этого, "Северный поток 2" вносит вклад в обеспечение безопасных и недорогих поставок газа в Европу", - сказал Гершнер."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия
балтийское море
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россия, allseas, матиас крузе , северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), балтийское море, газпром, александр новак, сша, в мире

Австрийский дипломат назвал преимущество "Северного потока — 2"

22:14 01.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Замена или вытеснение существующих путей доставки газа при помощи "Северного поток 2" не рассматривается, проект вносит вклад в обеспечение безопасных и недорогих поставок газа, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Австрии, возглавляющий делегацию диппредставительства на Петербургском международном экономическом форуме Роберт Гершнер.
"Вопрос о том, как и сколько российского газа будет импортироваться в Австрию в будущем, - к компаниям OMV (австрийская OMV - один из кредиторов "Северного потока 2") и "Газпрому". В любом случае прогнозы предсказывают рост европейских потребностей в импорте в ближайшие годы. Таким образом, речь идет не о замене или вытеснении существующих путей доставки газа "Северным потоком 2". Транзит российского газа через Украину, как известно, также обеспечен контрактом в ближайшие годы. Ключевое слово для ответа на вопрос - диверсификация маршрутов доставки. Исходя из этого, "Северный поток 2" вносит вклад в обеспечение безопасных и недорогих поставок газа в Европу", - сказал Гершнер.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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Зеленский назвал "Северный поток — 2" флеш-роялем в руках России
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
РоссияAllseasМатиас КрузеСеверный поток — 2Петербургский международный экономический форум (фонд)Балтийское мореГазпромАлександр НовакСШАВ мире
 
 
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