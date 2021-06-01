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На Украине нашли ссылку на порносайт в школьном учебнике
На Украине нашли ссылку на порносайт в школьном учебнике - РИА Новости, 01.06.2021
На Украине нашли ссылку на порносайт в школьном учебнике
Офис генпрокурора Украины зарегистрировал уголовное дело по факту распространения материалов порнографического характера в школьном учебнике по украинскому... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:51
2021-06-01T15:51
ирина венедиктова
ситуация на украине
генеральная прокуратура украины
украина
в мире
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КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины зарегистрировал уголовное дело по факту распространения материалов порнографического характера в школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс, заявила во вторник генпрокурор страны Ирина Венедиктова.Ранее Телевизионная служба новостей (ТСН) сообщила, что в школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс обнаружили ссылку на порносайт, которая была размещена в разделе о том, нужна ли в школах школьная форма. По данным ТСН, автор учебника Александр Авраменко заявил, что расстроен таким случаем, он обратился в киберполицию."Недавно…выявили в учебниках по украинскому языку за 10 класс факт ссылки на порносайт. Вот как раз эта книга. Действительно, дети учатся (по ней – ред.) с 2018 года. Или это ошибка, или это был такой прикол - неизвестно. Но, в принципе, сколько за три года мы уже воспитали детей, имея такой учебник... Уже прокуроры надлежащим образом отреагировали и зарегистрировали уголовное производство по факту распространения среди несовершеннолетних материалов порнографического характера", - заявила генпрокурор в ходе межведомственного совещания во вторник.По ее словам, работники киберполиции уже заблокировали сайт, ссылка на который была напечатана в школьном учебнике.
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ирина венедиктова, ситуация на украине, генеральная прокуратура украины, украина, в мире

На Украине нашли ссылку на порносайт в школьном учебнике

15:51 01.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины зарегистрировал уголовное дело по факту распространения материалов порнографического характера в школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс, заявила во вторник генпрокурор страны Ирина Венедиктова.
Ранее Телевизионная служба новостей (ТСН) сообщила, что в школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс обнаружили ссылку на порносайт, которая была размещена в разделе о том, нужна ли в школах школьная форма. По данным ТСН, автор учебника Александр Авраменко заявил, что расстроен таким случаем, он обратился в киберполицию.
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"Недавно…выявили в учебниках по украинскому языку за 10 класс факт ссылки на порносайт. Вот как раз эта книга. Действительно, дети учатся (по ней – ред.) с 2018 года. Или это ошибка, или это был такой прикол - неизвестно. Но, в принципе, сколько за три года мы уже воспитали детей, имея такой учебник... Уже прокуроры надлежащим образом отреагировали и зарегистрировали уголовное производство по факту распространения среди несовершеннолетних материалов порнографического характера", - заявила генпрокурор в ходе межведомственного совещания во вторник.
По ее словам, работники киберполиции уже заблокировали сайт, ссылка на который была напечатана в школьном учебнике.
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