https://ria.ru/20210601/porno-1735112711.html

На Украине нашли ссылку на порносайт в школьном учебнике

На Украине нашли ссылку на порносайт в школьном учебнике - РИА Новости, 01.06.2021

На Украине нашли ссылку на порносайт в школьном учебнике

Офис генпрокурора Украины зарегистрировал уголовное дело по факту распространения материалов порнографического характера в школьном учебнике по украинскому... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:51

2021-06-01T15:51

2021-06-01T15:51

ирина венедиктова

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генеральная прокуратура украины

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КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины зарегистрировал уголовное дело по факту распространения материалов порнографического характера в школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс, заявила во вторник генпрокурор страны Ирина Венедиктова.Ранее Телевизионная служба новостей (ТСН) сообщила, что в школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс обнаружили ссылку на порносайт, которая была размещена в разделе о том, нужна ли в школах школьная форма. По данным ТСН, автор учебника Александр Авраменко заявил, что расстроен таким случаем, он обратился в киберполицию."Недавно…выявили в учебниках по украинскому языку за 10 класс факт ссылки на порносайт. Вот как раз эта книга. Действительно, дети учатся (по ней – ред.) с 2018 года. Или это ошибка, или это был такой прикол - неизвестно. Но, в принципе, сколько за три года мы уже воспитали детей, имея такой учебник... Уже прокуроры надлежащим образом отреагировали и зарегистрировали уголовное производство по факту распространения среди несовершеннолетних материалов порнографического характера", - заявила генпрокурор в ходе межведомственного совещания во вторник.По ее словам, работники киберполиции уже заблокировали сайт, ссылка на который была напечатана в школьном учебнике.

https://ria.ru/20200525/1571853167.html

https://ria.ru/20201228/ravenstvo-1591158646.html

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ирина венедиктова, ситуация на украине, генеральная прокуратура украины, украина, в мире