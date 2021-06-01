https://ria.ru/20210601/podlodki-1734953961.html

Непревзойденные рекорды: самые-самые подлодки Северного флота

Непревзойденные рекорды: самые-самые подлодки Северного флота - РИА Новости, 01.06.2021

Непревзойденные рекорды: самые-самые подлодки Северного флота

Погружение на километровую глубину, рекорд скорости, автоматизация, гигантские размеры атомоходов – это лишь некоторые достижения советского кораблестроения... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T10:00

2021-06-01T10:00

2021-06-01T10:00

морская держава

морская держава

севмаш

ссср

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Погружение на километровую глубину, рекорд скорости, автоматизация, гигантские размеры атомоходов – это лишь некоторые достижения советского кораблестроения. РИА Новости составило рейтинг самых-самых подводных лодок Северного флота. Они не занимают конкретные места, потому что сравнить их характеристики по одним и тем же критериям невозможно. В рамках проекта "Морская держава" мы рассказываем об уникальных кораблях.Титановый "Комсомолец" – рекордсмен4 августа 1985 года атомная подводная лодка "Комсомолец" (К-278, проект 685) погрузилась на рекордную глубину 1027 метров. Отсюда она могла запускать торпеды и при этом была практически недосягаема для оружия противника. По воспоминаниям ответственного сдатчика лодки В.М.Чувакина, лодка при погружении испытывала сильные перегрузки. "С треском срезались болты в скользящих соединениях палуб, уменьшались зазоры в ряде конструкций и приборов. Прочнейший титановый корпус корабля уменьшился примерно на полметра в нижней точке погружения из-за обжатия", – записал в мемуарах Чувакин.Рекорд удалось установить благодаря корпусу из титана, металл дал возможность освоить большие глубины и открыл новые горизонты для конструкторов. Было решено применять титановый сплав 48-Т – он не подвержен коррозии, не намагничивается и весит почти в два раза легче стали. Атомоход проекта 685 удалось построить за пять лет, в целом работа заняла семнадцать лет с момента создания тактико-технического задания до приема в состав Военно-морского флота. Над "Комсомольцем" работали больше тысячи предприятий страны."Идея создания АПЛ, недосягаемой для кораблей противника, родилась в 1960-х годах в период холодной войны между Советским Союзом и Америкой. Подлодки третьего поколения должны были совершить прорыв в мировом подводном судостроении. Несмотря на предстоящие большие затраты, прочный корпус корабля решили изготавливать из титана. Позже разработчики убедятся в правильности выбора материала", – сообщили в пресс-службе "Севмаша".Строить К-278 решили блочным методом, то есть по частям. Каждый отсек проходил испытания давлением в док-камерах, специально построенных на верфи, после чего все детали соединяли в единый корпус. На испытаниях корабль отлично показал себя в части маневренности даже в тяжелых погодных условиях.Гигант "Дмитрий Донской"Сорок лет назад Севмаш сдал самую большую АПЛ – корабль проекта 941 "Дмитрий Донской". Специально для него и других атомоходов третьего поколения на предприятии пришлось построить эллинг, ведь по высоте эта подлодка сравнима с девятиэтажкой. На палубе "Дмитрия Донского" может развернуться средний грузовик. Для удобства экипажа на корабле есть профилакторий со спортивным залом, сауной и бассейном."Дмитрия Донского" строили как ответ противнику в холодной войне. В США в то время создавали серию ракетоносцев "Огайо", поэтому в СССР озаботились созданием гигантских подлодок, несущих два десятка твердотопливных ракет. Так появился проект 941. Головной корабль удалось построить меньше чем за пять лет, он вышел на испытания даже раньше первого "Огайо".Перед конструкторами стояла непростая задача – корабль должен нести на борту 24 ракеты, каждая из которых весит под 100 тонн. Из двухсот вариантов проекта выбрали тот, где ракеты помещались между двумя прочными корпусами. Такая компоновка обеспечила АПЛ уникальную живучесть, а также сделала комфортным пребывание экипажа на корабле. Благодаря усиленной конструкции ограждения рубки "Дмитрий Донской" при всплытии может проломить лед толщиной до 2,5 метра.На судне размещены две автономные энергетические установки, расположенные в отдельных корпусах. Каждая питает свой винт, так что авария любой из них не отражается на работоспособности установки другого борта. Кроме того, корпуса сообщены между собой в носу, в корме и в средней части, поэтому в случае пожара в любом отсеке или его затоплении личный состав может перебраться из одного корпуса в другой. Также любая авария ракеты не ведет к повреждению корпуса."Мне кажется, это такой корабль из фантазии. Это та лодка, которая была приспособлена и для боевой службы, и для жизни одновременно. На этом корабле хорошие бытовые условия, много места для экипажа", – рассказывает генеральный директор АО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко.Всего на предприятии было построено шесть лодок проекта 941.Самая быстрая "золотая рыбка" К-162Рекорд скорости среди атомных подводных лодок принадлежит атомоходу проекта К-162 (проект 661). В 1971 году АПЛ разогнали до 44,7 узла, то есть около 83 км/ч. С такими характеристиками она могла преследовать любые военные корабли противника и по команде уничтожать их из-под воды. В этом же году экипаж проверил ее ходовые качества: в дальнем походе в Атлантику атомоход "висел на хвосте" авианосца США "Саратога". Несмотря на то, что американский корабль развивал и удерживал скорость 30 узлов, оторваться он так и не смог. Конструкторам официально запретили использовать традиционные технические решения, отработанные на других кораблях. Именно для этого проекта впервые использовали титановый сплав. Характер нового для судостроения металла был известен лишь приблизительно, и на первых порах он принес значительно больше трудностей и проблем, чем преимуществ. Малейшие посторонние примеси делали его хрупким, а от удара или трения титан загорался даже при комнатной температуре. Чтобы соблюсти особые условия чистоты, стены цеха очистили и покрыли светлой масляной краской, а рабочие носили белые робы. Для работы в опасных для человека местах уже тогда удалось задействовать телекамеры. К-162 исключили из состава ВМФ в 1989 году, а позднее утилизировали, сохранив только рубку. В Приморском парке Северодвинска ее планируют установить в качестве памятника, уже подготовлен эскиз композиции. Основанием рубки может стать макет части корпуса судна, выполненный из бетона, по периметру основания расположат мраморные льдины.Самая автоматизированная серии ALFAОдним из рекордсменов нашего условного рейтинга стала АПЛ проекта 705К (класс ALFA). Для этого судна разработали боевую информационную систему "Аккорд", она позволила все управление кораблем свести в один узел – центральный пост. Именно здесь впервые установили пульт, включающий в себя управление всем электронным оборудованием подводной лодки. Экипаж лодки этого проекта состоял из 31 человека.Атомная подводная лодка проекта 705К (головная АПЛ была построена в 1977 году) предназначалась для борьбы с подлодками противника при выходе с баз, на переходе морем и на позициях вероятного использования оружия у побережья, а также для борьбы с кораблями и транспортами во всех районах океана, включая Арктику. Лодки этого проекта были высокоавтоматизированными, высокоскоростными, малого водоизмещения, с корпусом из титанового сплава, с реактором, имеющим жидкометаллический теплоноситель.

https://ria.ru/20210223/podlodki-1597849716.html

https://ria.ru/20210309/kontr-admiral-1599884458.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, севмаш, ссср