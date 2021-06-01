Путин призвал главу "Сургутнефтегаза" поддержать многодетные семьи
15:51 01.06.2021 (обновлено: 19:20 01.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил руководство ПАО "Сургутнефтегаз" поддержать многодетные семьи.
"Владимир Леонидович (Богданов, гендиректор "Сургутнефтегаза". — Прим. ред.) — вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в "Сургунефтегазе", компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать напрямую, многодетные", — сказал Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
"Он слышит нас наверняка и поможет", — добавил президент.
"Сургутнефтегаз" — четвертая по величине вертикально интегрированная нефтяная компания России, центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.