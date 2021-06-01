Путин призвал главу "Сургутнефтегаза" поддержать многодетные семьи

"Владимир Леонидович (Богданов, гендиректор "Сургутнефтегаза". — Прим. ред.) — вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в "Сургунефтегазе", компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать напрямую, многодетные", — сказал Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".