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Медведев уверен в способности ЕР нарастить поддержку в период выборов
Медведев уверен в способности ЕР нарастить поддержку в период выборов - РИА Новости, 01.06.2021
Медведев уверен в способности ЕР нарастить поддержку в период выборов
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев уверен, что партия способна нарастить поддержку в период избирательной кампании. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T00:44
2021-06-01T00:44
2021-06-01T00:44
россия
дмитрий медведев
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политика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев уверен, что партия способна нарастить поддержку в период избирательной кампании.Отвечая на вопрос, не видит ли он опасного диссонанса в том, что партия с рейтингом около 30%, удерживает большинство в парламенте, председатель ЕР отметил: "Вы на что намекаете? На то, что поддержка возникнет в результате каких-то фальсификаций? Этого не будет, я вам абсолютно твердо заявляю".Медведев согласился, что текущий рейтинг партии волатилен, он зависит и от ряда решений, которые поддерживает ЕР, и от общей социально-экономической обстановки в стране. Что касается базовой поддержки партии, то цифра от 30% до 40%, по его словам, "вполне солидная". Такую базовую поддержку в ходе избирательной кампании можно еще увеличить, полагает он.Отвечая на вопрос о том, может ли молодой человек в России осознанно построить политическую карьеру с помощью партии, Медведев заявил: "Сто процентов. Даже сомнений никаких не вызывает".Председатель ЕР отметил, что таких молодых людей достаточно, они отличаются от партийных деятелей прежнего поколения, в том числе от тех, кто помнит советские времена. Медведев высказал уверенность в том, что "многих из них ожидает блестящее политическое будущее".Говоря о балансе сил в политической системе, он подтвердил, что "определенный баланс всегда неплох"."Но, с другой-то стороны, надо ли "Единой России" самостоятельно надувать другие политические силы? Вскармливать их? Это уж точно не в наших интересах как политической силы. Пусть конкуренты сами растут — это уж точно не задача правящей партии", - продолжил председатель ЕР.
https://ria.ru/20210601/partiya-1735022891.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, политика
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Председатель "Единой России
" Дмитрий Медведев
уверен, что партия способна нарастить поддержку в период избирательной кампании.
"Я считаю, что у ЕР есть все шансы нарастить поддержку в период избирательной кампании. Что касается конкретных цифр или долей, то это я вообще комментировать не буду. ЕР получит столько, сколько ей отдадут голосов избиратели нашей страны, не более того. Если это будет весомая поддержка, как это было, например, в 2016 году, - прекрасно", - сказал Медведев в интервью "Коммерсанту
".
Отвечая на вопрос, не видит ли он опасного диссонанса в том, что партия с рейтингом около 30%, удерживает большинство в парламенте, председатель ЕР отметил: "Вы на что намекаете? На то, что поддержка возникнет в результате каких-то фальсификаций? Этого не будет, я вам абсолютно твердо заявляю".
Медведев согласился, что текущий рейтинг партии волатилен, он зависит и от ряда решений, которые поддерживает ЕР, и от общей социально-экономической обстановки в стране. Что касается базовой поддержки партии, то цифра от 30% до 40%, по его словам, "вполне солидная". Такую базовую поддержку в ходе избирательной кампании можно еще увеличить, полагает он.
Отвечая на вопрос о том, может ли молодой человек в России
осознанно построить политическую карьеру с помощью партии, Медведев заявил: "Сто процентов. Даже сомнений никаких не вызывает".
Председатель ЕР отметил, что таких молодых людей достаточно, они отличаются от партийных деятелей прежнего поколения, в том числе от тех, кто помнит советские времена. Медведев высказал уверенность в том, что "многих из них ожидает блестящее политическое будущее".
Говоря о балансе сил в политической системе, он подтвердил, что "определенный баланс всегда неплох".
"Но, с другой-то стороны, надо ли "Единой России" самостоятельно надувать другие политические силы? Вскармливать их? Это уж точно не в наших интересах как политической силы. Пусть конкуренты сами растут — это уж точно не задача правящей партии", - продолжил председатель ЕР.