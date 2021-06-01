https://ria.ru/20210601/podderzhka-1735024681.html

Медведев уверен в способности ЕР нарастить поддержку в период выборов

Медведев уверен в способности ЕР нарастить поддержку в период выборов - РИА Новости, 01.06.2021

Медведев уверен в способности ЕР нарастить поддержку в период выборов

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев уверен, что партия способна нарастить поддержку в период избирательной кампании. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T00:44

2021-06-01T00:44

2021-06-01T00:44

россия

дмитрий медведев

единая россия

политика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев уверен, что партия способна нарастить поддержку в период избирательной кампании.Отвечая на вопрос, не видит ли он опасного диссонанса в том, что партия с рейтингом около 30%, удерживает большинство в парламенте, председатель ЕР отметил: "Вы на что намекаете? На то, что поддержка возникнет в результате каких-то фальсификаций? Этого не будет, я вам абсолютно твердо заявляю".Медведев согласился, что текущий рейтинг партии волатилен, он зависит и от ряда решений, которые поддерживает ЕР, и от общей социально-экономической обстановки в стране. Что касается базовой поддержки партии, то цифра от 30% до 40%, по его словам, "вполне солидная". Такую базовую поддержку в ходе избирательной кампании можно еще увеличить, полагает он.Отвечая на вопрос о том, может ли молодой человек в России осознанно построить политическую карьеру с помощью партии, Медведев заявил: "Сто процентов. Даже сомнений никаких не вызывает".Председатель ЕР отметил, что таких молодых людей достаточно, они отличаются от партийных деятелей прежнего поколения, в том числе от тех, кто помнит советские времена. Медведев высказал уверенность в том, что "многих из них ожидает блестящее политическое будущее".Говоря о балансе сил в политической системе, он подтвердил, что "определенный баланс всегда неплох"."Но, с другой-то стороны, надо ли "Единой России" самостоятельно надувать другие политические силы? Вскармливать их? Это уж точно не в наших интересах как политической силы. Пусть конкуренты сами растут — это уж точно не задача правящей партии", - продолжил председатель ЕР.

https://ria.ru/20210601/partiya-1735022891.html

https://ria.ru/20210601/gosduma-1735021678.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, политика