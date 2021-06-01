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Случай в Саранске: история неудавшегося побега
Случай в Саранске: история неудавшегося побега - РИА Новости, 01.06.2021
Случай в Саранске: история неудавшегося побега
В Саранске очевидцы засняли побег задержанного мужчины из полицейской "буханки".
2021-06-01T15:50
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Он изнутри тихо открыл заднюю дверь, вышел из машины, засунул руки в карманы и сделал вид, что он просто парень, который идет по проезжей части. Но беглеца быстро вернули в машину.
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353
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Случай в Саранске: история неудавшегося побега
В Саранске очевидцы засняли побег задержанного мужчины из полицейской "буханки". Он изнутри тихо открыл заднюю дверь, вышел из машины, засунул руки в карманы и сделал вид, что он просто парень, который идет по проезжей части. Но беглеца быстро вернули в машину.
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353
60
видео, видео
Случай в Саранске: история неудавшегося побега
В Саранске очевидцы засняли побег задержанного мужчины из полицейской "буханки".
2021-06-01T15:50
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Случай в Саранске: история неудавшегося побега

15:50 01.06.2021
 
Читать ria.ru в
В Саранске очевидцы засняли побег задержанного мужчины из полицейской "буханки".
Он изнутри тихо открыл заднюю дверь, вышел из машины, засунул руки в карманы и сделал вид, что он просто парень, который идет по проезжей части. Но беглеца быстро вернули в машину.
 
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