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Случай в Саранске: история неудавшегося побега
Случай в Саранске: история неудавшегося побега - РИА Новости, 01.06.2021
Случай в Саранске: история неудавшегося побега
В Саранске очевидцы засняли побег задержанного мужчины из полицейской "буханки".
2021-06-01T15:50
2021-06-01T15:50
2021-06-01T15:50
видео
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Он изнутри тихо открыл заднюю дверь, вышел из машины, засунул руки в карманы и сделал вид, что он просто парень, который идет по проезжей части. Но беглеца быстро вернули в машину.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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Случай в Саранске: история неудавшегося побега
В Саранске очевидцы засняли побег задержанного мужчины из полицейской "буханки". Он изнутри тихо открыл заднюю дверь, вышел из машины, засунул руки в карманы и сделал вид, что он просто парень, который идет по проезжей части. Но беглеца быстро вернули в машину.
2021-06-01T15:50
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, видео
Случай в Саранске: история неудавшегося побега
В Саранске очевидцы засняли побег задержанного мужчины из полицейской "буханки".
2021-06-01T15:50
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PT0M48S
Случай в Саранске: история неудавшегося побега
В Саранске очевидцы засняли побег задержанного мужчины из полицейской "буханки".
Он изнутри тихо открыл заднюю дверь, вышел из машины, засунул руки в карманы и сделал вид, что он просто парень, который идет по проезжей части. Но беглеца быстро вернули в машину.