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Случай в Саранске: история неудавшегося побега

Случай в Саранске: история неудавшегося побега - РИА Новости, 01.06.2021

Случай в Саранске: история неудавшегося побега

В Саранске очевидцы засняли побег задержанного мужчины из полицейской "буханки".

2021-06-01T15:50

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2021-06-01T15:50

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Он изнутри тихо открыл заднюю дверь, вышел из машины, засунул руки в карманы и сделал вид, что он просто парень, который идет по проезжей части. Но беглеца быстро вернули в машину.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Случай в Саранске: история неудавшегося побега В Саранске очевидцы засняли побег задержанного мужчины из полицейской "буханки". Он изнутри тихо открыл заднюю дверь, вышел из машины, засунул руки в карманы и сделал вид, что он просто парень, который идет по проезжей части. Но беглеца быстро вернули в машину. 2021-06-01T15:50 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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