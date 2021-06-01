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Телеканал RT завоевал семь наград премии Promax Europe Awards 2021
Телеканал RT завоевал семь наград премии Promax Europe Awards 2021 - РИА Новости, 01.06.2021
Телеканал RT завоевал семь наград премии Promax Europe Awards 2021
Телеканал RT завоевал две золотые и пять серебряных наград Promax Europe Awards 2021, которая является одной из самых престижных премий в области промо,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:36
2021-06-01T12:36
россия
дизайн
телеканал rt
великая отечественная война (1941-1945)
технологии
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телеканал RT завоевал две золотые и пять серебряных наград Promax Europe Awards 2021, которая является одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна, сообщается на сайте телеканала.Высокие оценки от жюри премии получили проекты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, "дипфейк"-промо к президентским выборам в США и проморолики, снятые к 15-летию самого телеканала.Проекты RT к 75-летию окончания Великой Отечественной войны #СтраницыПобеды и "Бесконечное письмо" удостоились в номинации "Соцмедиа-кампания канала" (Social Media Campaign For A Channel) золота и серебра. Кроме того, "Бесконечное письмо", сочетающее строки фронтовых писем и иллюстрации к ним, также удостоено серебряной награды в категории "Лучшее использование социальных медиа для канала или бренда" (Best Use Of Social Media For A Channel Or Brand).Также золотую награду получил проморолик "Без ума от RT" в категории "Лучшее использование технологии" (Best Use of Technology). В ролике, выполненном при помощи технологии "дипфейк", авторы показали, как и что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. С психологом "пообщались" Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Вторые места заняли снятый к 15-летию RT ироничный ролик "Зеленая угроза" в номинации "Специальное событие" (Special Event Spot), дипфейк-промо к выборам президента США в 2020 году в номинации "Продолжительный промоконтент" (Long-form Promotional Content) и видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" в номинации "Лучшее использование технологии" (Best Use of Technology).
https://ria.ru/20210519/premiya-1732949981.html
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россия, дизайн, телеканал rt, великая отечественная война (1941-1945), технологии, общество

Телеканал RT завоевал семь наград премии Promax Europe Awards 2021

12:36 01.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телеканал RT завоевал две золотые и пять серебряных наград Promax Europe Awards 2021, которая является одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна, сообщается на сайте телеканала.
Высокие оценки от жюри премии получили проекты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, "дипфейк"-промо к президентским выборам в США и проморолики, снятые к 15-летию самого телеканала.
Проекты RT к 75-летию окончания Великой Отечественной войны #СтраницыПобеды и "Бесконечное письмо" удостоились в номинации "Соцмедиа-кампания канала" (Social Media Campaign For A Channel) золота и серебра. Кроме того, "Бесконечное письмо", сочетающее строки фронтовых писем и иллюстрации к ним, также удостоено серебряной награды в категории "Лучшее использование социальных медиа для канала или бренда" (Best Use Of Social Media For A Channel Or Brand).
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 13:43
Проект RT "Бесконечное письмо" выиграл Webby Awards
Также золотую награду получил проморолик "Без ума от RT" в категории "Лучшее использование технологии" (Best Use of Technology). В ролике, выполненном при помощи технологии "дипфейк", авторы показали, как и что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. С психологом "пообщались" Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.
Вторые места заняли снятый к 15-летию RT ироничный ролик "Зеленая угроза" в номинации "Специальное событие" (Special Event Spot), дипфейк-промо к выборам президента США в 2020 году в номинации "Продолжительный промоконтент" (Long-form Promotional Content) и видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" в номинации "Лучшее использование технологии" (Best Use of Technology).
Премия D&AD - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 14:28
RT выиграл "Оскар индустрии дизайна" — премию D&AD
 
РоссияДизайнТелеканал RTВеликая Отечественная война (1941-1945)ТехнологииОбщество
 
 
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