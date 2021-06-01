Телеканал RT завоевал семь наград премии Promax Europe Awards 2021
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телеканал RT завоевал две золотые и пять серебряных наград Promax Europe Awards 2021, которая является одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна, сообщается на сайте телеканала.
Высокие оценки от жюри премии получили проекты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, "дипфейк"-промо к президентским выборам в США и проморолики, снятые к 15-летию самого телеканала.
Проекты RT к 75-летию окончания Великой Отечественной войны #СтраницыПобеды и "Бесконечное письмо" удостоились в номинации "Соцмедиа-кампания канала" (Social Media Campaign For A Channel) золота и серебра. Кроме того, "Бесконечное письмо", сочетающее строки фронтовых писем и иллюстрации к ним, также удостоено серебряной награды в категории "Лучшее использование социальных медиа для канала или бренда" (Best Use Of Social Media For A Channel Or Brand).
19 мая, 13:43Проект RT "Бесконечное письмо" выиграл Webby Awards
Также золотую награду получил проморолик "Без ума от RT" в категории "Лучшее использование технологии" (Best Use of Technology). В ролике, выполненном при помощи технологии "дипфейк", авторы показали, как и что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. С психологом "пообщались" Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.
Вторые места заняли снятый к 15-летию RT ироничный ролик "Зеленая угроза" в номинации "Специальное событие" (Special Event Spot), дипфейк-промо к выборам президента США в 2020 году в номинации "Продолжительный промоконтент" (Long-form Promotional Content) и видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" в номинации "Лучшее использование технологии" (Best Use of Technology).
28 мая, 14:28RT выиграл "Оскар индустрии дизайна" — премию D&AD