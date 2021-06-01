https://ria.ru/20210601/pmef-1735150310.html
ПМЭФ поможет наладить отношения с Россией, заявили в посольстве Австрии
ПМЭФ поможет наладить отношения с Россией, заявили в посольстве Австрии - РИА Новости, 01.06.2021
ПМЭФ поможет наладить отношения с Россией, заявили в посольстве Австрии
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) поможет австрийской стороне изучить возможности для активизации двусторонних отношений с Россией, сказал... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T18:47
2021-06-01T18:47
2021-06-01T20:27
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
австрия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) поможет австрийской стороне изучить возможности для активизации двусторонних отношений с Россией, сказал РИА Новости советник-посланник посольства Австрии, возглавляющий делегацию диппредставительства на ПМЭФ Роберт Гершнер."Петербургский международный экономический форум - это уникальная возможность изучить новые пути для активизации двусторонних экономических отношений. Особый интерес вызывает возможность встретиться с представителями российских регионов, чтобы обсудить конкретные проекты в отдельных регионах страны. После определенного спада активности на фоне пандемии коронавируса в прошлом году сейчас стоит цель как можно скорее снять ограничения, связанные с коронавирусом, и вернуться на путь роста", - сказал Гершнер.Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин в ходе разговора в конце апреля договорились активизировать экономическое сотрудничество и туристический обмен между странами после пандемии.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210522/avstriya-1733453364.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), австрия, в мире