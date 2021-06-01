https://ria.ru/20210601/pmef-1735150310.html

ПМЭФ поможет наладить отношения с Россией, заявили в посольстве Австрии

ПМЭФ поможет наладить отношения с Россией, заявили в посольстве Австрии - РИА Новости, 01.06.2021

ПМЭФ поможет наладить отношения с Россией, заявили в посольстве Австрии

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) поможет австрийской стороне изучить возможности для активизации двусторонних отношений с Россией, сказал... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T18:47

2021-06-01T18:47

2021-06-01T20:27

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

австрия

в мире

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) поможет австрийской стороне изучить возможности для активизации двусторонних отношений с Россией, сказал РИА Новости советник-посланник посольства Австрии, возглавляющий делегацию диппредставительства на ПМЭФ Роберт Гершнер."Петербургский международный экономический форум - это уникальная возможность изучить новые пути для активизации двусторонних экономических отношений. Особый интерес вызывает возможность встретиться с представителями российских регионов, чтобы обсудить конкретные проекты в отдельных регионах страны. После определенного спада активности на фоне пандемии коронавируса в прошлом году сейчас стоит цель как можно скорее снять ограничения, связанные с коронавирусом, и вернуться на путь роста", - сказал Гершнер.Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин в ходе разговора в конце апреля договорились активизировать экономическое сотрудничество и туристический обмен между странами после пандемии.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210522/avstriya-1733453364.html

https://ria.ru/20210527/avstriya-1734413354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), австрия, в мире