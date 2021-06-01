https://ria.ru/20210601/pmef-1735085211.html

Глава Югры на ПМЭФ поделится опытом взаимодействия с инвесторами

Глава Югры на ПМЭФ поделится опытом взаимодействия с инвесторами - РИА Новости, 01.06.2021

Глава Югры на ПМЭФ поделится опытом взаимодействия с инвесторами

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе Петербургского международного экономического форума поделится опытом региона по снижению РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:35

2021-06-01T13:35

2021-06-01T13:54

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский автономный округ

петербургский международный экономический форум (фонд)

наталья комарова

экономика

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе Петербургского международного экономического форума поделится опытом региона по снижению административных барьеров при реализации инвестпроектов, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры."В ходе сессии "Инфраструктура со знаком качества. Как меняется взгляд инвесторов на проекты?" глава региона представит югорский опыт в выработке эффективных подходов к экспертизе проектов, в снижении количества административных барьеров", - говорится в сообщении.В ходе форума, как отмечается, Югра также подпишет целый ряд соглашений о сотрудничестве в сферах экономического, научного, культурного, цифрового развития, в частности, со Сбербанком, нефтяной компанией "Лукойл", Фондом содействия реформированию ЖКХ, министерством культуры РФ, государственным Русским музеем и госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ"."Помимо этого, в график губернатора для участия включены сессии, посвященные роли креативных проектов в развитии творческих городов, демографии, национальному рейтингу состояния инвестиционного климата, реализации инфраструктурных проектов, устойчивому развитию северных территорий и коренных народов", - отметили в департаменте.Так, Комарова планирует обсудить в ходе форума аспекты влияния креативных индустрий на предпринимательство и развитие малых городов и сельских поселений, а также нюансы взаимодействия государства и бизнеса с коренными народами, добавили в департаменте общественных и внешних связей Югры.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210529/gazprom-1734755060.html

https://ria.ru/20210529/yugra-1734755378.html

https://ria.ru/20191216/1562442676.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, петербургский международный экономический форум (фонд), наталья комарова, экономика