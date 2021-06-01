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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210601/pmef-1735085211.html
Глава Югры на ПМЭФ поделится опытом взаимодействия с инвесторами
Глава Югры на ПМЭФ поделится опытом взаимодействия с инвесторами - РИА Новости, 01.06.2021
Глава Югры на ПМЭФ поделится опытом взаимодействия с инвесторами
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе Петербургского международного экономического форума поделится опытом региона по снижению РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:35
2021-06-01T13:54
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийский автономный округ
петербургский международный экономический форум (фонд)
наталья комарова
экономика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе Петербургского международного экономического форума поделится опытом региона по снижению административных барьеров при реализации инвестпроектов, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры."В ходе сессии "Инфраструктура со знаком качества. Как меняется взгляд инвесторов на проекты?" глава региона представит югорский опыт в выработке эффективных подходов к экспертизе проектов, в снижении количества административных барьеров", - говорится в сообщении.В ходе форума, как отмечается, Югра также подпишет целый ряд соглашений о сотрудничестве в сферах экономического, научного, культурного, цифрового развития, в частности, со Сбербанком, нефтяной компанией "Лукойл", Фондом содействия реформированию ЖКХ, министерством культуры РФ, государственным Русским музеем и госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ"."Помимо этого, в график губернатора для участия включены сессии, посвященные роли креативных проектов в развитии творческих городов, демографии, национальному рейтингу состояния инвестиционного климата, реализации инфраструктурных проектов, устойчивому развитию северных территорий и коренных народов", - отметили в департаменте.Так, Комарова планирует обсудить в ходе форума аспекты влияния креативных индустрий на предпринимательство и развитие малых городов и сельских поселений, а также нюансы взаимодействия государства и бизнеса с коренными народами, добавили в департаменте общественных и внешних связей Югры.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210529/gazprom-1734755060.html
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россия, ханты-мансийский автономный округ, петербургский международный экономический форум (фонд), наталья комарова, экономика

Глава Югры на ПМЭФ поделится опытом взаимодействия с инвесторами

13:35 01.06.2021 (обновлено: 13:54 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСимволика Санкт-Петербургского международного экономического форума
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе Петербургского международного экономического форума поделится опытом региона по снижению административных барьеров при реализации инвестпроектов, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
"В ходе сессии "Инфраструктура со знаком качества. Как меняется взгляд инвесторов на проекты?" глава региона представит югорский опыт в выработке эффективных подходов к экспертизе проектов, в снижении количества административных барьеров", - говорится в сообщении.
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В ходе форума, как отмечается, Югра также подпишет целый ряд соглашений о сотрудничестве в сферах экономического, научного, культурного, цифрового развития, в частности, со Сбербанком, нефтяной компанией "Лукойл", Фондом содействия реформированию ЖКХ, министерством культуры РФ, государственным Русским музеем и госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ".
"Помимо этого, в график губернатора для участия включены сессии, посвященные роли креативных проектов в развитии творческих городов, демографии, национальному рейтингу состояния инвестиционного климата, реализации инфраструктурных проектов, устойчивому развитию северных территорий и коренных народов", - отметили в департаменте.
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Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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