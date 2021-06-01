Глава Югры на ПМЭФ поделится опытом взаимодействия с инвесторами
13:35 01.06.2021 (обновлено: 13:54 01.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСимволика Санкт-Петербургского международного экономического форума
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе Петербургского международного экономического форума поделится опытом региона по снижению административных барьеров при реализации инвестпроектов, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
"В ходе сессии "Инфраструктура со знаком качества. Как меняется взгляд инвесторов на проекты?" глава региона представит югорский опыт в выработке эффективных подходов к экспертизе проектов, в снижении количества административных барьеров", - говорится в сообщении.
В ходе форума, как отмечается, Югра также подпишет целый ряд соглашений о сотрудничестве в сферах экономического, научного, культурного, цифрового развития, в частности, со Сбербанком, нефтяной компанией "Лукойл", Фондом содействия реформированию ЖКХ, министерством культуры РФ, государственным Русским музеем и госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ".
"Помимо этого, в график губернатора для участия включены сессии, посвященные роли креативных проектов в развитии творческих городов, демографии, национальному рейтингу состояния инвестиционного климата, реализации инфраструктурных проектов, устойчивому развитию северных территорий и коренных народов", - отметили в департаменте.
Так, Комарова планирует обсудить в ходе форума аспекты влияния креативных индустрий на предпринимательство и развитие малых городов и сельских поселений, а также нюансы взаимодействия государства и бизнеса с коренными народами, добавили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.