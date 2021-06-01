В Москве появятся площади Чайковского и Улановой
18:01 01.06.2021 (обновлено: 18:46 01.06.2021)
© РИА Новости / Саховский / Перейти в фотобанкБалерина Галина Уланова исполняет "Танец умирающего лебедя" Сен-Санса, 1956 год
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Площади композитора Петра Чайковского и балерины Галины Улановой появятся в центре Москвы, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.
"В память о великом композиторе Петре Ильиче Чайковском площади, расположенной вдоль Садового кольца между Поварской и Большой Никитской улицами в районе Пресненский (ЦАО), присвоено наименование – площадь Чайковского. В непосредственной близости от площади находится Культурный центр имени композитора", - говорится в сообщении.
8 января 2020, 00:16Биография Галины Улановой
Кроме того, в память о выдающейся балерине Галине Улановой площади, расположенной перед кинотеатром "Иллюзион" присвоено наименование – площадь Галины Улановой.
Мэр Москвы Сергей Собянин также подписал постановление о присвоении скверу, расположенному недалеко от Московского нефтеперерабатывающего завода названия сквер Героев-нефтяников, скверу возле станции метро "Сокольники" присвоено наименование – сквер Московского метро, скверу перед Центральным клиентским офисом ПАО "Россети Московский регион" (бывший "МОЭСК") на улице Вавилова – сквер Московских энергетиков.
Также сквер рядом со спортивной школой "Борец" получил название сквер Борец, сквер рядом со станцией метро "Люблино" – Люблинский сквер.
"В память об учёном – микробиологе и эпидемиологе Пелагее Альбертовне Вершиловой безымянной площади, расположенной вблизи примыкания улицы Гамалеи к улице Академика Ермольевой в районе Щукино, присвоено наименование – площадь Академика Вершиловой", - говорится в сообщении.
Площадь недалеко от Музея хоккейной славы получила название в память о двукратном олимпийском чемпионе и восьмикратном чемпионе мира, хоккеисте Валерии Харламове, площадь в районе Бирюлёво Восточное - в память о купеческой династии Крестовниковых, владевшей усадьбой в деревне Загорье, площадь в районе Измайлово Восточное - в память о купце Константине Мазурине, владельце бумагопрядильной фабрики в селе Реутово.
Постановлением мэра также присвоены названия улицам в честь Героя Советского Союза, главного маршала бронетанковых войск Петра Ротмистрова, архитектора, мастера ландшафтной архитектуры Виталия Долганова, олимпийского чемпиона и чемпиона Европы, футболиста Игоря Нетто, архитектора Бориса Великовского, участника Великой Отечественной войны и войны с Японией, разведчика Ивана Гераськина, врача-гигиениста Фёдора Эрисмане, футболиста Эдуарда Стрельцова и футболиста и тренера Виктора Маслова.