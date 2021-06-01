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В Москве появятся площади Чайковского и Улановой

В Москве появятся площади Чайковского и Улановой - РИА Новости, 01.06.2021

В Москве появятся площади Чайковского и Улановой

Площади композитора Петра Чайковского и балерины Галины Улановой появятся в центре Москвы, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T18:01

2021-06-01T18:01

2021-06-01T18:46

россия

"сокольники"

цао

бирюлево восточное

россети московский регион

галина уланова

петр чайковский

сергей собянин

япония

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Площади композитора Петра Чайковского и балерины Галины Улановой появятся в центре Москвы, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы."В память о великом композиторе Петре Ильиче Чайковском площади, расположенной вдоль Садового кольца между Поварской и Большой Никитской улицами в районе Пресненский (ЦАО), присвоено наименование – площадь Чайковского. В непосредственной близости от площади находится Культурный центр имени композитора", - говорится в сообщении.Кроме того, в память о выдающейся балерине Галине Улановой площади, расположенной перед кинотеатром "Иллюзион" присвоено наименование – площадь Галины Улановой.Мэр Москвы Сергей Собянин также подписал постановление о присвоении скверу, расположенному недалеко от Московского нефтеперерабатывающего завода названия сквер Героев-нефтяников, скверу возле станции метро "Сокольники" присвоено наименование – сквер Московского метро, скверу перед Центральным клиентским офисом ПАО "Россети Московский регион" (бывший "МОЭСК") на улице Вавилова – сквер Московских энергетиков.Также сквер рядом со спортивной школой "Борец" получил название сквер Борец, сквер рядом со станцией метро "Люблино" – Люблинский сквер."В память об учёном – микробиологе и эпидемиологе Пелагее Альбертовне Вершиловой безымянной площади, расположенной вблизи примыкания улицы Гамалеи к улице Академика Ермольевой в районе Щукино, присвоено наименование – площадь Академика Вершиловой", - говорится в сообщении.Площадь недалеко от Музея хоккейной славы получила название в память о двукратном олимпийском чемпионе и восьмикратном чемпионе мира, хоккеисте Валерии Харламове, площадь в районе Бирюлёво Восточное - в память о купеческой династии Крестовниковых, владевшей усадьбой в деревне Загорье, площадь в районе Измайлово Восточное - в память о купце Константине Мазурине, владельце бумагопрядильной фабрики в селе Реутово.Постановлением мэра также присвоены названия улицам в честь Героя Советского Союза, главного маршала бронетанковых войск Петра Ротмистрова, архитектора, мастера ландшафтной архитектуры Виталия Долганова, олимпийского чемпиона и чемпиона Европы, футболиста Игоря Нетто, архитектора Бориса Великовского, участника Великой Отечественной войны и войны с Японией, разведчика Ивана Гераськина, врача-гигиениста Фёдора Эрисмане, футболиста Эдуарда Стрельцова и футболиста и тренера Виктора Маслова.

https://ria.ru/20200108/1563015709.html

https://ria.ru/20150507/1062818650.html

россия

цао

бирюлево восточное

япония

москва

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россия, "сокольники", цао, бирюлево восточное, россети московский регион, галина уланова, петр чайковский, сергей собянин, япония, общество, москва