Защита политолога Платошкина обжаловала приговор
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы принял апелляционные жалобы защиты на приговор политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, осужденному на пять лет условно по делам о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционные жалобы на приговор суда в отношении Платошкина поступили в суд", - рассказал собеседник агентства.
В середине мая Гагаринский суд столицы приговорил политика к 5 годам условно со штрафом в 700 тысяч рублей. Прокуратура просила у суда реальный срок для обвиняемого.
Согласно приговору, Платошкин на YouTube публиковал видеоролики, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти РФ в распространении коронавируса и неэффективности их мер по обеспечению безопасности россиян. Так он разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, "маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам", решил суд.
Как отмечается в материалах дела, Платошкин заявил в суде, что не публиковал ролики в YouTube, так как "не знает, как это делается", не является владельцем канала, а также не считает себя лидером движения "За новый социализм". Подсудимый подтвердил, что на видео действительно он, однако в выступлениях своих лишь выражал гражданскую позицию и не преследовал цели вовлечения людей в беспорядки.
В июне 2020 года СК РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест. Виновным себя политолог не считает.
Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.
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