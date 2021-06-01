https://ria.ru/20210601/platoshkin-1735141098.html

Защита политолога Платошкина обжаловала приговор

Защита политолога Платошкина обжаловала приговор - РИА Новости, 01.06.2021

Защита политолога Платошкина обжаловала приговор

Гагаринский суд Москвы принял апелляционные жалобы защиты на приговор политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, осужденному на пять... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T17:57

2021-06-01T17:57

2021-06-01T17:57

николай платошкин

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы принял апелляционные жалобы защиты на приговор политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, осужденному на пять лет условно по делам о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Апелляционные жалобы на приговор суда в отношении Платошкина поступили в суд", - рассказал собеседник агентства.В середине мая Гагаринский суд столицы приговорил политика к 5 годам условно со штрафом в 700 тысяч рублей. Прокуратура просила у суда реальный срок для обвиняемого.Согласно приговору, Платошкин на YouTube публиковал видеоролики, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти РФ в распространении коронавируса и неэффективности их мер по обеспечению безопасности россиян. Так он разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, "маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам", решил суд.Как отмечается в материалах дела, Платошкин заявил в суде, что не публиковал ролики в YouTube, так как "не знает, как это делается", не является владельцем канала, а также не считает себя лидером движения "За новый социализм". Подсудимый подтвердил, что на видео действительно он, однако в выступлениях своих лишь выражал гражданскую позицию и не преследовал цели вовлечения людей в беспорядки.В июне 2020 года СК РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест. Виновным себя политолог не считает.Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.

https://ria.ru/20210601/dengi-1735081849.html

https://ria.ru/20210526/galyamina-1734222361.html

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николай платошкин, россия, москва, происшествия