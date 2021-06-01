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Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах - РИА Новости, 01.06.2021
Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
Немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей"). Видео опубликовано на... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:06
2021-06-01T10:06
2021-06-01T13:47
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей"). Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.По сюжету действие происходит в советской Москве, а главными героями выступают пионеры, семейная пара и работники суда. В клипе поднимается тема жестокости детей по отношению друг к другу, в частности в школе. В ролике снялся шоумен Александр Ревва. Он сыграл капитана милиции. Режиссером выступил Сергей Грей.Тилль Линдеманн уже не раз обращался в клипах к России. Так, в апреле он на русском языке исполнил песню на стихи Евгения Долматовского "Любимый город", а в 2019 году включил русскоязычную фразу "Я люблю тебя" в песню "Ausländer" ("Иностранец") из седьмого альбома Rammstein.
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