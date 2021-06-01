Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210601/pionery-1735046286.html
Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах - РИА Новости, 01.06.2021
Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
Немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей"). Видео опубликовано на... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:06
2021-06-01T13:47
культура
россия
александр ревва
тилль линдеманн
rammstein
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735045712_106:0:3747:2048_1920x0_80_0_0_7d1e2b2b244434d847ae1163862cffef.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей"). Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.По сюжету действие происходит в советской Москве, а главными героями выступают пионеры, семейная пара и работники суда. В клипе поднимается тема жестокости детей по отношению друг к другу, в частности в школе. В ролике снялся шоумен Александр Ревва. Он сыграл капитана милиции. Режиссером выступил Сергей Грей.Тилль Линдеманн уже не раз обращался в клипах к России. Так, в апреле он на русском языке исполнил песню на стихи Евгения Долматовского "Любимый город", а в 2019 году включил русскоязычную фразу "Я люблю тебя" в песню "Ausländer" ("Иностранец") из седьмого альбома Rammstein.
https://ria.ru/20210422/pesnya-1729461415.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735045712_960:0:3691:2048_1920x0_80_0_0_eea93e76c1fefe430a0f021c72d779ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр ревва, тилль линдеманн, rammstein, москва, в мире

Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах

10:06 01.06.2021 (обновлено: 13:47 01.06.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей"). Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.
По сюжету действие происходит в советской Москве, а главными героями выступают пионеры, семейная пара и работники суда. В клипе поднимается тема жестокости детей по отношению друг к другу, в частности в школе.
Тилль Линдеманн спел на русском языке песню Любимый город
22 апреля, 14:28Культура
Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке
В ролике снялся шоумен Александр Ревва. Он сыграл капитана милиции. Режиссером выступил Сергей Грей.
Тилль Линдеманн уже не раз обращался в клипах к России. Так, в апреле он на русском языке исполнил песню на стихи Евгения Долматовского "Любимый город", а в 2019 году включил русскоязычную фразу "Я люблю тебя" в песню "Ausländer" ("Иностранец") из седьмого альбома Rammstein.
 
КультураРоссияАлександр РевваТилль ЛиндеманнRammsteinМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния