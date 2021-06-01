В Кремле пообещали сохранить транзит газа через Украину
17:22 01.06.2021 (обновлено: 19:14 01.06.2021)
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Договор о транзите газа с Украиной остается в силе, Россия не собирается отказываться от этого маршрута и после истечения контракта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Владимир Путин исходит из того, что объемы поставляемого в Европу сырья будут расти и "украинский транзит может быть востребован".
"Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", — добавил пресс-секретарь президента.
Вопрос продолжения транзита по территории Украины в дальнейшем и возможного выпадения этих доходов из бюджета страны в последние годы регулярно поднимается Киевом и западными странами в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2". Газ пойдет по дну Балтийского моря из России напрямую в Германию.
Так, по словам украинского президента Владимира Зеленского, этот проект — "флеш-рояль" в руках Москвы, которая будет его использовать, "чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса".
Российские власти многократно опровергали любую политическую составляющую "Северного потока — 2", подчеркивая, что это экономический проект, выгодный для Евросоюза.