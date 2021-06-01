https://ria.ru/20210601/peskov-1735133375.html

В Кремле пообещали сохранить транзит газа через Украину

В Кремле пообещали сохранить транзит газа через Украину - РИА Новости, 01.06.2021

В Кремле пообещали сохранить транзит газа через Украину

Договор о транзите газа с Украиной остается в силе, Россия не собирается отказываться от этого маршрута и после истечения контракта, заявил представитель Кремля РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T17:22

2021-06-01T17:22

2021-06-01T19:14

северный поток — 2

газпром

александр новак

дмитрий песков

европа

украина

в мире

экономика

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Договор о транзите газа с Украиной остается в силе, Россия не собирается отказываться от этого маршрута и после истечения контракта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.По его словам, Владимир Путин исходит из того, что объемы поставляемого в Европу сырья будут расти и "украинский транзит может быть востребован".Пакет соглашений по газу Москва и Киев подписали в декабре 2019 года. В том числе действует пятилетний транзитный контракт. Так, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.Вопрос продолжения транзита по территории Украины в дальнейшем и возможного выпадения этих доходов из бюджета страны в последние годы регулярно поднимается Киевом и западными странами в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2". Газ пойдет по дну Балтийского моря из России напрямую в Германию.Так, по словам украинского президента Владимира Зеленского, этот проект — "флеш-рояль" в руках Москвы, которая будет его использовать, "чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса".Российские власти многократно опровергали любую политическую составляющую "Северного потока — 2", подчеркивая, что это экономический проект, выгодный для Евросоюза.

https://ria.ru/20210418/gaz-1728426103.html

https://ria.ru/20210526/ukraina-1734324855.html

европа

украина

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северный поток — 2, газпром, александр новак, дмитрий песков, европа, украина, в мире, экономика