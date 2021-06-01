Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/peskov-1735133375.html
В Кремле пообещали сохранить транзит газа через Украину
В Кремле пообещали сохранить транзит газа через Украину - РИА Новости, 01.06.2021
В Кремле пообещали сохранить транзит газа через Украину
Договор о транзите газа с Украиной остается в силе, Россия не собирается отказываться от этого маршрута и после истечения контракта, заявил представитель Кремля РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T17:22
2021-06-01T19:14
северный поток — 2
газпром
александр новак
дмитрий песков
европа
украина
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_8:28:1081:631_1920x0_80_0_0_c2a97afd5e538238a03bd00226cca894.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Договор о транзите газа с Украиной остается в силе, Россия не собирается отказываться от этого маршрута и после истечения контракта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.По его словам, Владимир Путин исходит из того, что объемы поставляемого в Европу сырья будут расти и "украинский транзит может быть востребован".Пакет соглашений по газу Москва и Киев подписали в декабре 2019 года. В том числе действует пятилетний транзитный контракт. Так, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.Вопрос продолжения транзита по территории Украины в дальнейшем и возможного выпадения этих доходов из бюджета страны в последние годы регулярно поднимается Киевом и западными странами в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2". Газ пойдет по дну Балтийского моря из России напрямую в Германию.Так, по словам украинского президента Владимира Зеленского, этот проект — "флеш-рояль" в руках Москвы, которая будет его использовать, "чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса".Российские власти многократно опровергали любую политическую составляющую "Северного потока — 2", подчеркивая, что это экономический проект, выгодный для Евросоюза.
https://ria.ru/20210418/gaz-1728426103.html
https://ria.ru/20210526/ukraina-1734324855.html
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_379:68:1129:631_1920x0_80_0_0_fe33f47bf77d3bc6d6d07504af5d9461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, газпром, александр новак, дмитрий песков, европа, украина, в мире, экономика

В Кремле пообещали сохранить транзит газа через Украину

17:22 01.06.2021 (обновлено: 19:14 01.06.2021)
 
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Договор о транзите газа с Украиной остается в силе, Россия не собирается отказываться от этого маршрута и после истечения контракта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Владимир Путин исходит из того, что объемы поставляемого в Европу сырья будут расти и "украинский транзит может быть востребован".
"Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", — добавил пресс-секретарь президента.
Пакет соглашений по газу Москва и Киев подписали в декабре 2019 года. В том числе действует пятилетний транзитный контракт. Так, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Сотрудник проверяет оборудование на Дашавском подземном хранилище газа в районе города Стрый под Львовом - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 08:00
Не качай и не плати: Украина проиграла борьбу за транзит газа в Европу
Вопрос продолжения транзита по территории Украины в дальнейшем и возможного выпадения этих доходов из бюджета страны в последние годы регулярно поднимается Киевом и западными странами в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2". Газ пойдет по дну Балтийского моря из России напрямую в Германию.
Так, по словам украинского президента Владимира Зеленского, этот проект — "флеш-рояль" в руках Москвы, которая будет его использовать, "чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса".
Российские власти многократно опровергали любую политическую составляющую "Северного потока — 2", подчеркивая, что это экономический проект, выгодный для Евросоюза.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 19:59
Украина заявила, что будет бороться с "Северным потоком — 2" до конца
 
Северный поток — 2ГазпромАлександр НовакДмитрий ПесковЕвропаУкраинаВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния