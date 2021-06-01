https://ria.ru/20210601/pentagon-1734982519.html

"Все изменилось": крупнейшие военные базы США признали беззащитными

"Все изменилось": крупнейшие военные базы США признали беззащитными - РИА Новости, 01.06.2021

"Все изменилось": крупнейшие военные базы США признали беззащитными

Американские военные, расквартированные по всему миру, больше не чувствуют себя в безопасности. Аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок (Center for... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T08:00

2021-06-01T08:00

2021-06-01T08:01

thaad

народно-освободительная армия китая

патриот

министерство обороны сша

безопасность

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Американские военные, расквартированные по всему миру, больше не чувствуют себя в безопасности. Аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA) утверждают, что армейские базы за рубежом крайне уязвимы для атак. России и Китаю вполне по силам пробить их оборону, поэтому нужны принципиально новые системы вооружений. О выводах и рекомендациях CSBA — в материале РИА Новости.Критическая уязвимостьУ американцев сегодня более 800 военных баз. Большинство с 1945-го считались безопасными и малоуязвимыми. В качестве одной из основных угроз Пентагон привык рассматривать ограниченный удар баллистическими и крылатыми ракетами "государств-изгоев", например КНДР и Ирана. Однако эксперты CSBA вынуждены констатировать: имеющихся зенитных средств будет недостаточно, чтобы отразить атаку Китая или России."Система обороны наших зарубежных баз не справится с большим количеством ракет или беспилотных летательных аппаратов, — говорится в докладе Центра стратегических и бюджетных оценок. — Сегодня мы полагаемся в основном на комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, созданные еще в годы холодной войны, в то время как наши вероятные противники добились серьезного прогресса в модернизации ударных возможностей".Аналитики отмечают, что в распоряжении КНР 1200 баллистических ракет малой дальности и 200-300 боеприпасов, способных достичь второй островной цепи в Южно-Китайском море. Кроме того, у Пекина есть тысяча крылатых ракет наземного базирования дальностью не менее 1500 километров. Наконец, серьезную угрозу для американских баз представляет флот китайских стратегических бомбардировщиков H-6, а в перспективе — самолетов-"невидимок" H-20, которые смогут наносить удары по территории США.Москва же — это угроза военным объектам Пентагона в Европе. У России большой арсенал тактического ядерного оружия, баллистических комплексов малой дальности "Искандер-М", широкая номенклатура крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования. Особые опасения в Вашингтоне вызывают новейшие российские гиперзвуковые ударные системы.Ставка на дроныОборона военных баз США основана на зенитно-ракетных комплексах Patriot и противоракетных системах THAAD, поражающих все типы аэродинамических и баллистических целей. Для ближней зоны — норвежские ЗРК NASAMS и артиллерийские комплексы Phalanx. Однако эффективность такой ПВО/ПРО вызывает сомнения.К примеру, экспортные "Патриоты" в Саудовской Аравии несколько раз продемонстрировали полную беспомощность против беспилотников йеменских хуситов. Кроме того, американцы не смогли отразить ракетные удары Ирана по базе в Ираке в январе 2020-го, после убийства генерала Касема Сулеймани.Вывод таков: чтобы надежно защитить военные базы от атак противника, близкого к США по силе, необходимо разработать и внедрить концепцию многослойной противоракетной обороны с применением перспективных технологий. Десятки объединенных в сеть беспилотных летательных аппаратов с мощными сенсорами будут курсировать в автономном режиме на возможных маршрутах крылатых ракет, а также отслеживать баллистические цели и передавать данные на другие платформы. Следующий рубеж обороны — истребители и дроны с дальнобойными ракетами-перехватчиками "воздух — воздух". Их задача — перехват баллистических целей на разгонных участках траектории и уничтожение крылатых ракет на дальних подступах к базе. Часть дронов оснастят перспективными твердотопливными лазерами мощностью от 100 до 150 киловатт, которые смогут сбивать летательные аппараты и боеприпасы в условиях прямой видимости. Экономическая выгодаКак ожидается, именно оружие на новых физических принципах поможет обезопасить американские базы, дополнив имеющиеся комплексы ПВО/ПРО. К 2022-му Пентагон должен получить первые образцы 300-киловаттного лазера наземного базирования.Он будет достаточно мощным, чтобы гарантированно уничтожать беспилотники и крылатые ракеты, а в перспективе — и пилотируемые самолеты. К тому же эта установка гораздо эффективнее ЗРК с экономической точки зрения. Стоимость зенитной ракеты комплекса Patriot — около пяти миллионов долларов, в то время как один лазерный залп обойдется в смехотворную сумму: около 100 долларов.К 2024-му в армию США поступят микроволновые пушки THOR (Tactical High Power Operational Responder), создающие мощный электромагнитный импульс. Это оружие позволит эффективно бороться со стаями небольших дронов и крылатыми ракетами, выводя из строя их сложную электронику.Наконец, последний рубеж обороны — артиллерийские установки M109, для которых разрабатывают перспективный гиперзвуковой снаряд HVP (Hyper-Velocity Projectile). Этот универсальный боеприпас можно применять и по воздушным целям, создавая перед ракетами плотные облака металлических осколков. По мнению аналитиков CSBA, подобная конфигурация ПВО/ПРО зарубежных баз надежно прикроет военнослужащих защитным зонтиком радиусом до 250 морских миль (около 460 километров). Однако пока не существует системы противовоздушной обороны, которую нельзя было бы преодолеть, банально перенасытив ее объектами для перехвата. Для этого достаточно лишь запустить ракет больше, чем противник физически способен сбить.Ставка США на лазерные установки наземного базирования, а также микроволновое оружие выглядит логично. Однако такие оборонительные комплексы пока находятся в стадии разработки, и неизвестно, когда первые образцы увидят свет.

https://ria.ru/20210528/pentagon-1734677950.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/lazer-1599946111.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/pentagon-1734360009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

thaad, народно-освободительная армия китая, патриот, министерство обороны сша, безопасность