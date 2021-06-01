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В Севастополе вандалы осквернили памятник солдату и матросу

В Севастополе вандалы осквернили памятник солдату и матросу - РИА Новости, 01.06.2021

В Севастополе вандалы осквернили памятник солдату и матросу

Неизвестные осквернили памятник солдату и матросу в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:59

2021-06-01T15:59

2021-06-01T15:59

россия

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Неизвестные осквернили памятник солдату и матросу в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры города."Установлено, что из хулиганских побуждений на постамент памятника, расположенного в Хрустальной бухте, красителем белого и розового цвета нанесены изображения и надписи различного содержания", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).Памятник солдату и матросу расположен на мысе Хрустальный. Он построен в память о победе в Великой Отечественной Войне. Входит в число самых масштабных памятников советского периода. Его высота – 40 метров.

https://ria.ru/20210510/monastyr-1731690545.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, севастополь, происшествия