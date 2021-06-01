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В Севастополе вандалы осквернили памятник солдату и матросу
В Севастополе вандалы осквернили памятник солдату и матросу - РИА Новости, 01.06.2021
В Севастополе вандалы осквернили памятник солдату и матросу
Неизвестные осквернили памятник солдату и матросу в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:59
2021-06-01T15:59
россия
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Неизвестные осквернили памятник солдату и матросу в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры города."Установлено, что из хулиганских побуждений на постамент памятника, расположенного в Хрустальной бухте, красителем белого и розового цвета нанесены изображения и надписи различного содержания", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).Памятник солдату и матросу расположен на мысе Хрустальный. Он построен в память о победе в Великой Отечественной Войне. Входит в число самых масштабных памятников советского периода. Его высота – 40 метров.
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россия, севастополь, происшествия

В Севастополе вандалы осквернили памятник солдату и матросу

15:59 01.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент "Солдат и Матрос" на мысе Хрустальном в Севастополе,
Монумент Солдат и Матрос на мысе Хрустальном в Севастополе, - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Неизвестные осквернили памятник солдату и матросу в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"Установлено, что из хулиганских побуждений на постамент памятника, расположенного в Хрустальной бухте, красителем белого и розового цвета нанесены изображения и надписи различного содержания", - говорится в сообщении.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).
Памятник солдату и матросу расположен на мысе Хрустальный. Он построен в память о победе в Великой Отечественной Войне. Входит в число самых масштабных памятников советского периода. Его высота – 40 метров.
 
РоссияСевастопольПроисшествия
 
 
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