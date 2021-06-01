Медведев оценил отношения с США перед встречей Путина и Байдена
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 22 ноября 2018
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Отношения России с США и европейскими странами за последние годы драматически ухудшились, но нужно выходить на нормальные, устойчивые принципы сотрудничества, и встреча лидеров РФ и Америки Владимира Путина и Джо Байдена - уже возможность обсудить наиболее сложные и конфликтные темы, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Саммит Путина и Байдена запланирован на 16 июня.
"Что же касается отношения моих товарищей, коллег, то мы же все живые люди, да и ситуация изменилась. Мы видим отношение к нашей стране, которое активно проявляется в последние годы нашими соседями и в Европе, и тем более в Соединенных Штатах Америки. Нам нужны устойчивые, добрые, добрососедские, взаимовыгодные отношения с Европейским союзом и с Соединенными Штатами Америки, со всеми другими странами. Но вопрос именно в том, какой позиции придерживаются наши партнеры. За последние годы эти отношения драматически ухудшились. И это была не наша инициатива", - сказал Медведев в интервью газете "Коммерсант".
"Я считаю, что это плохо, что в экономическом плане все многое потеряли. Это плохо для общей ситуации в мире. Нам нужно выходить на какие-то другие, нормальные, устойчивые принципы сотрудничества. Надеюсь, это будет происходить в том числе в результате российской внешнеполитической активности. Скоро будет встреча президента нашей страны с президентом Соединенных Штатов Америки. Как минимум это уже возможность обсуждать наиболее сложные и наиболее конфликтные темы", - добавил Медведев.