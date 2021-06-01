https://ria.ru/20210601/otnosheniya-1735025428.html

Медведев оценил отношения с США перед встречей Путина и Байдена

Медведев оценил отношения с США перед встречей Путина и Байдена - РИА Новости, 01.06.2021

Медведев оценил отношения с США перед встречей Путина и Байдена

Отношения России с США и европейскими странами за последние годы драматически ухудшились, но нужно выходить на нормальные, устойчивые принципы сотрудничества, и РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T00:54

2021-06-01T00:54

2021-06-01T00:54

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

дмитрий медведев

единая россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Отношения России с США и европейскими странами за последние годы драматически ухудшились, но нужно выходить на нормальные, устойчивые принципы сотрудничества, и встреча лидеров РФ и Америки Владимира Путина и Джо Байдена - уже возможность обсудить наиболее сложные и конфликтные темы, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Саммит Путина и Байдена запланирован на 16 июня."Я считаю, что это плохо, что в экономическом плане все многое потеряли. Это плохо для общей ситуации в мире. Нам нужно выходить на какие-то другие, нормальные, устойчивые принципы сотрудничества. Надеюсь, это будет происходить в том числе в результате российской внешнеполитической активности. Скоро будет встреча президента нашей страны с президентом Соединенных Штатов Америки. Как минимум это уже возможность обсуждать наиболее сложные и наиболее конфликтные темы", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20210601/konfrontatsiya-1735021875.html

россия

сша

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2021

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россия, санкции сша против "северного потока — 2", дмитрий медведев, единая россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире