https://ria.ru/20210601/otdykh-1735101740.html

Путин пригласил многодетную семью из Надыма отдохнуть в Сочи

Путин пригласил многодетную семью из Надыма отдохнуть в Сочи - РИА Новости, 01.06.2021

Путин пригласил многодетную семью из Надыма отдохнуть в Сочи

Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", пригласил многодетную семью из Надыма... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:54

2021-06-01T14:54

2021-06-01T16:00

россия

владимир путин

сочи

отдых

общество

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", пригласил многодетную семью из Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа в Сочи и пообещал, что ей будет организован хороший отдых."Если сядете всей семьей на самолет, спокойно прилетите в Сочи, скажем, а здесь мы вам организуем хороший отдых и машинку дадим, чтобы вы могли покататься, посмотреть олимпийские объекты", — сказал Путин в ответ на рассказ семьи о том, что в этом году они планируют отправиться на автомобиле со всей семьей за пять тысяч километров в Краснодарский край.Президент отметил, что он и сам сейчас находится в Сочи, отметив, что там прекрасно.

https://ria.ru/20210322/sochi-1602282854.html

россия

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, сочи, отдых, общество