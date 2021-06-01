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Путин пригласил многодетную семью из Надыма отдохнуть в Сочи
Путин пригласил многодетную семью из Надыма отдохнуть в Сочи - РИА Новости, 01.06.2021
Путин пригласил многодетную семью из Надыма отдохнуть в Сочи
Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", пригласил многодетную семью из Надыма... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:54
2021-06-01T14:54
2021-06-01T16:00
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общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", пригласил многодетную семью из Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа в Сочи и пообещал, что ей будет организован хороший отдых."Если сядете всей семьей на самолет, спокойно прилетите в Сочи, скажем, а здесь мы вам организуем хороший отдых и машинку дадим, чтобы вы могли покататься, посмотреть олимпийские объекты", — сказал Путин в ответ на рассказ семьи о том, что в этом году они планируют отправиться на автомобиле со всей семьей за пять тысяч километров в Краснодарский край.Президент отметил, что он и сам сейчас находится в Сочи, отметив, что там прекрасно.
https://ria.ru/20210322/sochi-1602282854.html
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россия, владимир путин, сочи, отдых, общество