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Взрослый рядом
https://ria.ru/20210601/opeka-1734291958.html
Дети под защитой: как в России будут предотвращать сиротство
Дети под защитой: как в России будут предотвращать сиротство - РИА Новости, 01.06.2021
Дети под защитой: как в России будут предотвращать сиротство
Общемировой тренд на предотвращение попадания детей в детские учреждения с помощью превентивной помощи семье пришел и в нашу страну, отмечает директор фонда... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:00
2021-06-01T10:06
взрослый рядом
опека и попечительство
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Общемировой тренд на предотвращение попадания детей в детские учреждения с помощью превентивной помощи семье пришел и в нашу страну, отмечает директор фонда "Дети наши" Варвара Пензова. В День защиты детей она рассказала РИА Новости о мерах, которые принимает государство в сфере поддержки семьи и детства.Тема профилактики сиротства, поддержки семьи зазвучала на государственном уровне: вышел перечень поручений президента по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. По словам Варвары Пензовой, это дает надежду на то, что последуют положительные изменения."Поручения президента затрагивают ряд важных вопросов – от переосмысления позиции государства по отношению к кризисным семьям до предложений по реформированию органов опеки", – говорит она.Увидеть картину в целомНа повестке дня – объединение всех проблем, связанных с сиротством, в одном ведомстве на федеральном уровне. Сейчас детский и сиротский вопрос делится между тремя министерствами в зависимости от возраста и состояния здоровья детей. Дети до четырех лет, здоровые и с нарушениями, находятся под присмотром Министерства здравоохранения. Здоровые дети более старшего возраста – в ведении Министерства образования. Министерство труда и социальной защиты заведует вопросами как семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей сразу после изъятия из этих семей, так и детей с особенностями развития, размещенных в специализированных учреждениях. "Министерство здравоохранения отвечает за физическое здоровье, безопасность и чистоту и только до четырехлетнего возраста детей. Они просто не рассматривают немедицинские вопросы, как, например, необходимость для здорового развития малыша в близком взрослом, который будет всегда рядом и будет ухаживать за ним, даже если малыш живет в доме ребенка. Этот вопрос уходит на второй план", – подчеркивает Варвара.Еще одна проблема, которая, возможно, вытекает из отсутствия общей картины у трех разрозненных ведомств, в том, что в существующей системе акцент делается на физическую безопасность ребенка. По мнению директора фонда, необходимо сделать основным принципом работы системы обеспечение условий для общего благосостояния ребенка – физического, психологического, интеллектуального и социального."Есть надежда, что объединение всех этих вопросов в одном ведомстве позволит чиновникам увидеть картину в целом и начать работать на результат. Не спрашивать с отдельных структур, выплатили ли пособия или вылечили ребенка, а в целом смотреть, насколько ситуация семьи или ребенка изменилась в лучшую сторону", – говорит директор фонда.Она отмечает, что подобный опыт объединения вопросов семьи в одном ведомстве уже есть у некоторых регионов, например у Москвы и Республики Башкортостан. И очень здорово, что понимание необходимости таких изменений ведет к изменениям на федеральном уровне. Однако само по себе выделение отдельного министерства – еще не решение проблемы, все будет зависеть от ценностного подхода, который будет продвигаться сверху.Основная проблема НКО при работе с государством, с органами исполнительной власти на местах и государственными учреждениями, как считает директор фонда, – разный ценностный подход и разное понимание, что именно подразумевается под интересами ребенка: чистый пол в доме или любящая мама рядом. "Но по крайней мере работать нужно будет не с тремя, а с одним ведомством, и это должно несколько облегчить задачу", – говорит она.Сделать работу органов опеки более эффективнойЕще одно важное направление работы, по словам Варвары Пензовой, – совершенствование деятельности органов опеки и попечительства. Сейчас в списке полномочий органов опеки около 60 пунктов, описывающих, чем они должны заниматься в отношении детей и семей. Это огромный, практически непосильный перечень, и, как следствие, он просто не может выполняться полностью, без пробелов и наладок, отмечает Варвара.Сотрудники опеки сильно перегружены с точки зрения объемов работы, количества семей, находящихся в ведении одного сотрудника, выделенных по территориальному признаку. Кроме того, органы опеки, по сути, сочетают в себе функции поддержки и контроля. "И в этом заключается большая проблема: к тому, кто тебя контролирует и может наказать (изъять ребенка), ты не обратишься за помощью", – говорит Варвара.Директор фонда считает, что, если задачи органов опеки и попечительства будут пересмотрены и сокращены, это поможет сотрудникам выполнять оставшиеся более качественно.По ее словам, основная причина возврата приемных детей в детские дома и количества семей в тяжелом кризисе, откуда дети попадают в учреждения, в том, что на ранней стадии развития проблем родители не обращаются за помощью. "Было бы логично перераспределить функции внутри ведомства или нанять стороннего подрядчика, к которому специалисты опеки могут направить обратившихся к ним за помощью родителей", – говорит директор фонда.Она отмечает, что в какой-то степени так сейчас и работают НКО. В программу профилактики сиротства фонда "Дети наши" часто направляют семьи именно сотрудники опеки. Но благотворительные фонды работают далеко не в каждом городе, а значит, покрывается не сто процентов территории, подчеркивает Варвара.Подготовка кадровСреди поручений президента есть и вопрос повышения квалификации работников органов опеки и попечительства. Сейчас сотрудником органов опеки может стать, по сути, кто угодно, так как нет специального образования или хотя бы стандартов, которым он должен соответствовать. По словам Варвары, сейчас работники служб опеки принимают решения, основываясь исключительно на своем субъективном взгляде на ситуацию, и часто в принятии решения важную роль играет безопасность самого сотрудника. "Ведь если с ребенком что-то случится в семье, которая была на контроле опеки, то это будет ответственность опеки. Если же ребенка передать в учреждение, все его травмы, будущие проблемы и последствия, лягут уже на плечи директора этого учреждения. А за разрушение семьи, в которой, возможно, можно было что-то исправить, никаких последствий не будет", – говорит директор фонда.Таким образом, иногда в силу отсутствия определенного стандарта работы и ресурсов для оказания помощи специалисты службы опеки допускают ошибки, оставляя ребенка в потенциально опасных условиях, или перегибы, изымая ребенка из семьи, которой можно помочь. Директор фонда считает, что в образовательную программу специалистов органов опеки необходимо включать детско-родительскую психологию, рассказывать им об особенностях детей, важности привязанности для развития и здоровья, о травме развития, о последствиях опыта разрыва с родителями и пребывания в сиротском учреждении. Кроме того, по ее мнению, очень важна профилактика выгорания, супервизии, повышение квалификации. Директор фонда отмечает, что сформулированные Владимиром Путиным поручения, несомненно, перспективная история и большой шаг в сфере борьбы с социальным сиротством и поддержки кризисных семей на государственном уровне. "Нам еще только предстоит нагнать другие страны в вопросе сохранения семьи для детей, но это и дает нам преимущество, возможность использовать опыт других стран, как позитивный, так и негативный, чтобы построить свою, оптимальную для наших условий систему", – говорит она.
https://ria.ru/20210526/zakon-1733978160.html
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5
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опека и попечительство

Дети под защитой: как в России будут предотвращать сиротство

10:00 01.06.2021 (обновлено: 10:06 01.06.2021)
 
© Depositphotos / HayDmitriyПодросток общается с взрослым
Подросток общается с взрослым - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Depositphotos / HayDmitriy
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Общемировой тренд на предотвращение попадания детей в детские учреждения с помощью превентивной помощи семье пришел и в нашу страну, отмечает директор фонда "Дети наши" Варвара Пензова. В День защиты детей она рассказала РИА Новости о мерах, которые принимает государство в сфере поддержки семьи и детства.
Тема профилактики сиротства, поддержки семьи зазвучала на государственном уровне: вышел перечень поручений президента по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. По словам Варвары Пензовой, это дает надежду на то, что последуют положительные изменения.
"Поручения президента затрагивают ряд важных вопросов – от переосмысления позиции государства по отношению к кризисным семьям до предложений по реформированию органов опеки", – говорит она.

Увидеть картину в целом

На повестке дня – объединение всех проблем, связанных с сиротством, в одном ведомстве на федеральном уровне.
Сейчас детский и сиротский вопрос делится между тремя министерствами в зависимости от возраста и состояния здоровья детей. Дети до четырех лет, здоровые и с нарушениями, находятся под присмотром Министерства здравоохранения. Здоровые дети более старшего возраста – в ведении Министерства образования. Министерство труда и социальной защиты заведует вопросами как семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей сразу после изъятия из этих семей, так и детей с особенностями развития, размещенных в специализированных учреждениях.
"Министерство здравоохранения отвечает за физическое здоровье, безопасность и чистоту и только до четырехлетнего возраста детей. Они просто не рассматривают немедицинские вопросы, как, например, необходимость для здорового развития малыша в близком взрослом, который будет всегда рядом и будет ухаживать за ним, даже если малыш живет в доме ребенка. Этот вопрос уходит на второй план", – подчеркивает Варвара.
Еще одна проблема, которая, возможно, вытекает из отсутствия общей картины у трех разрозненных ведомств, в том, что в существующей системе акцент делается на физическую безопасность ребенка. По мнению директора фонда, необходимо сделать основным принципом работы системы обеспечение условий для общего благосостояния ребенка – физического, психологического, интеллектуального и социального.
"Есть надежда, что объединение всех этих вопросов в одном ведомстве позволит чиновникам увидеть картину в целом и начать работать на результат. Не спрашивать с отдельных структур, выплатили ли пособия или вылечили ребенка, а в целом смотреть, насколько ситуация семьи или ребенка изменилась в лучшую сторону", – говорит директор фонда.
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Она отмечает, что подобный опыт объединения вопросов семьи в одном ведомстве уже есть у некоторых регионов, например у Москвы и Республики Башкортостан. И очень здорово, что понимание необходимости таких изменений ведет к изменениям на федеральном уровне.
Однако само по себе выделение отдельного министерства – еще не решение проблемы, все будет зависеть от ценностного подхода, который будет продвигаться сверху.
Основная проблема НКО при работе с государством, с органами исполнительной власти на местах и государственными учреждениями, как считает директор фонда, – разный ценностный подход и разное понимание, что именно подразумевается под интересами ребенка: чистый пол в доме или любящая мама рядом.
"Но по крайней мере работать нужно будет не с тремя, а с одним ведомством, и это должно несколько облегчить задачу", – говорит она.

Сделать работу органов опеки более эффективной

Еще одно важное направление работы, по словам Варвары Пензовой, – совершенствование деятельности органов опеки и попечительства.
Сейчас в списке полномочий органов опеки около 60 пунктов, описывающих, чем они должны заниматься в отношении детей и семей. Это огромный, практически непосильный перечень, и, как следствие, он просто не может выполняться полностью, без пробелов и наладок, отмечает Варвара.
Сотрудники опеки сильно перегружены с точки зрения объемов работы, количества семей, находящихся в ведении одного сотрудника, выделенных по территориальному признаку. Кроме того, органы опеки, по сути, сочетают в себе функции поддержки и контроля.
"И в этом заключается большая проблема: к тому, кто тебя контролирует и может наказать (изъять ребенка), ты не обратишься за помощью", – говорит Варвара.
Директор фонда считает, что, если задачи органов опеки и попечительства будут пересмотрены и сокращены, это поможет сотрудникам выполнять оставшиеся более качественно.
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По ее словам, основная причина возврата приемных детей в детские дома и количества семей в тяжелом кризисе, откуда дети попадают в учреждения, в том, что на ранней стадии развития проблем родители не обращаются за помощью.
"Было бы логично перераспределить функции внутри ведомства или нанять стороннего подрядчика, к которому специалисты опеки могут направить обратившихся к ним за помощью родителей", – говорит директор фонда.
Она отмечает, что в какой-то степени так сейчас и работают НКО. В программу профилактики сиротства фонда "Дети наши" часто направляют семьи именно сотрудники опеки. Но благотворительные фонды работают далеко не в каждом городе, а значит, покрывается не сто процентов территории, подчеркивает Варвара.

Подготовка кадров

Среди поручений президента есть и вопрос повышения квалификации работников органов опеки и попечительства. Сейчас сотрудником органов опеки может стать, по сути, кто угодно, так как нет специального образования или хотя бы стандартов, которым он должен соответствовать.
По словам Варвары, сейчас работники служб опеки принимают решения, основываясь исключительно на своем субъективном взгляде на ситуацию, и часто в принятии решения важную роль играет безопасность самого сотрудника.
"Ведь если с ребенком что-то случится в семье, которая была на контроле опеки, то это будет ответственность опеки. Если же ребенка передать в учреждение, все его травмы, будущие проблемы и последствия, лягут уже на плечи директора этого учреждения. А за разрушение семьи, в которой, возможно, можно было что-то исправить, никаких последствий не будет", – говорит директор фонда.
Таким образом, иногда в силу отсутствия определенного стандарта работы и ресурсов для оказания помощи специалисты службы опеки допускают ошибки, оставляя ребенка в потенциально опасных условиях, или перегибы, изымая ребенка из семьи, которой можно помочь.
Директор фонда считает, что в образовательную программу специалистов органов опеки необходимо включать детско-родительскую психологию, рассказывать им об особенностях детей, важности привязанности для развития и здоровья, о травме развития, о последствиях опыта разрыва с родителями и пребывания в сиротском учреждении.

Можно обобщить, что для совершенствования деятельности органов опеки и попечительства необходимы: установление единого стандарта работы, сокращение обязанностей, увеличение штата и уменьшение нагрузки на каждого конкретного сотрудника, а также повышение профессионализма сотрудников. Образование, включающее в себя психологию, поможет выстроить ценностную составляющую", – подводит итог Варвара.

Кроме того, по ее мнению, очень важна профилактика выгорания, супервизии, повышение квалификации.
Директор фонда отмечает, что сформулированные Владимиром Путиным поручения, несомненно, перспективная история и большой шаг в сфере борьбы с социальным сиротством и поддержки кризисных семей на государственном уровне.
"Нам еще только предстоит нагнать другие страны в вопросе сохранения семьи для детей, но это и дает нам преимущество, возможность использовать опыт других стран, как позитивный, так и негативный, чтобы построить свою, оптимальную для наших условий систему", – говорит она.
 
Взрослый рядомОпека и попечительство
 
 
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