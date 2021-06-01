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Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева - РИА Новости, 01.06.2021
Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
Обыск у экс-председателя "Открытой России"* Александра Соловьева проходит в рамках дела о причинении ущерба, сообщает "Правозащита Открытки", адвокаты которой... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:39
2021-06-01T10:39
открытая россия
александр соловьев
дмитрий гудков
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обыск у экс-председателя "Открытой России"* Александра Соловьева проходит в рамках дела о причинении ущерба, сообщает "Правозащита Открытки", адвокаты которой представляют его интересы.Ранее политик Дмитрий Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начштаба Виталия Венидиктова и у Соловьева."Обыск у Александра Соловьева проходит по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах", - написала в своем Telegram-канале организация "Правозащита Открытки".Там добавили, что потерпевшая сторона, исходя из текста постановления о производстве обыска, - департамент городского имущества, который является собственником помещения. По данным "Правозащиты Открытки", Соловьев находится в статусе свидетеля, а дело находится в производстве ГСУ ГУМВД по Москве.Дмитрий Гудков - депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной "Партии Перемен". Александр Соловьев - бывший председатель общественной организации "Открытая Россия"*. * Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность
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открытая россия, александр соловьев, дмитрий гудков , москва, происшествия

Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева

10:39 01.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обыск у экс-председателя "Открытой России"* Александра Соловьева проходит в рамках дела о причинении ущерба, сообщает "Правозащита Открытки", адвокаты которой представляют его интересы.
Ранее политик Дмитрий Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начштаба Виталия Венидиктова и у Соловьева.
"Обыск у Александра Соловьева проходит по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах", - написала в своем Telegram-канале организация "Правозащита Открытки".
Там добавили, что потерпевшая сторона, исходя из текста постановления о производстве обыска, - департамент городского имущества, который является собственником помещения. По данным "Правозащиты Открытки", Соловьев находится в статусе свидетеля, а дело находится в производстве ГСУ ГУМВД по Москве.
Дмитрий Гудков - депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной "Партии Перемен". Александр Соловьев - бывший председатель общественной организации "Открытая Россия"*.
* Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность
 
Открытая РоссияАлександр СоловьевДмитрий ГудковМоскваПроисшествия
 
 
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