https://ria.ru/20210601/obysk-1735051000.html
Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева - РИА Новости, 01.06.2021
Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
Обыск у экс-председателя "Открытой России"* Александра Соловьева проходит в рамках дела о причинении ущерба, сообщает "Правозащита Открытки", адвокаты которой... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:39
2021-06-01T10:39
2021-06-01T10:39
открытая россия
александр соловьев
дмитрий гудков
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569077683_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a51f617711a23d03b8eb3c8788f28a81.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обыск у экс-председателя "Открытой России"* Александра Соловьева проходит в рамках дела о причинении ущерба, сообщает "Правозащита Открытки", адвокаты которой представляют его интересы.Ранее политик Дмитрий Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начштаба Виталия Венидиктова и у Соловьева."Обыск у Александра Соловьева проходит по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах", - написала в своем Telegram-канале организация "Правозащита Открытки".Там добавили, что потерпевшая сторона, исходя из текста постановления о производстве обыска, - департамент городского имущества, который является собственником помещения. По данным "Правозащиты Открытки", Соловьев находится в статусе свидетеля, а дело находится в производстве ГСУ ГУМВД по Москве.Дмитрий Гудков - депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной "Партии Перемен". Александр Соловьев - бывший председатель общественной организации "Открытая Россия"*. * Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569077683_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_9a8d46bfcc18c8247e9ba8b2449a19ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
открытая россия, александр соловьев, дмитрий гудков , москва, происшествия