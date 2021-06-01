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Володин дал совет странам, обвиняющим Россию в своих проблемах
Володин дал совет странам, обвиняющим Россию в своих проблемах - РИА Новости, 01.06.2021
Володин дал совет странам, обвиняющим Россию в своих проблемах
Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики должны извинится перед Россией и не обвинять ее в своих проблемах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T08:56
2021-06-01T13:00
россия
северный поток — 2
госдума рф
вячеслав володин
чехия
грузия
украина
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики должны извинится перед Россией и не обвинять ее в своих проблемах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, в попытках самоутверждения эти страны до скучного предсказуемы.Он отметил, что за то время, когда эти страны входили в социалистический лагерь, они привыкли жить за счет других, и эта привычка осталась. Она не сохранилась бы, если бы суверенитет и независимость этих государств были подлинными, но "выбор сделан в пользу государства-сателлита", считает Володин.Спикер напомнил, что "Украина, опасающаяся лишения доходов от транзита российского газа, требует возмещения за строительство газопровода "Северный поток — 2", Чехия, выдвинув надуманные обвинения против России из-за взрывов боеприпасов в Врбетице, выслуживалась перед хозяином — США, а теперь ведет речь о 40 миллионах евро.Таким же образом поступает Прибалтика, которая не сумела решить собственные экономические проблемы и теперь просит "компенсации" за советский период, добавил Володин."Политика не собес. Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает", — подчеркнул он.Не Россия должна этим странам, а они России, считает Володин. "Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз", — написал он, напомнив, что именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР.Он посоветовал этим странам прекратить делать виновником всех проблем Россию и начать с себя.
https://ria.ru/20210426/reaktsiya-1730030240.html
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россия, северный поток — 2, госдума рф, вячеслав володин, чехия, грузия, украина, в мире

Володин дал совет странам, обвиняющим Россию в своих проблемах

08:56 01.06.2021 (обновлено: 13:00 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики должны извинится перед Россией и не обвинять ее в своих проблемах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, в попытках самоутверждения эти страны до скучного предсказуемы.

"Что ни заявление — начинают с политики, заканчивают "дайте денег", — написал спикер в Telegram-канале.

Он отметил, что за то время, когда эти страны входили в социалистический лагерь, они привыкли жить за счет других, и эта привычка осталась. Она не сохранилась бы, если бы суверенитет и независимость этих государств были подлинными, но "выбор сделан в пользу государства-сателлита", считает Володин.
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Спикер напомнил, что "Украина, опасающаяся лишения доходов от транзита российского газа, требует возмещения за строительство газопровода "Северный поток — 2", Чехия, выдвинув надуманные обвинения против России из-за взрывов боеприпасов в Врбетице, выслуживалась перед хозяином — США, а теперь ведет речь о 40 миллионах евро.
Таким же образом поступает Прибалтика, которая не сумела решить собственные экономические проблемы и теперь просит "компенсации" за советский период, добавил Володин.
"Политика не собес. Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает", — подчеркнул он.
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Не Россия должна этим странам, а они России, считает Володин.
"Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз", — написал он, напомнив, что именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР.

"Если совести нет, то хотя бы меру надо знать. Помните, что русский мужик долго запрягает, но быстро едет. Правильно было бы принести извинения. И начать отношения, думая о будущем", — призвал Володин.

Он посоветовал этим странам прекратить делать виновником всех проблем Россию и начать с себя.
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