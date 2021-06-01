https://ria.ru/20210601/obvineniya-1735036769.html

Володин дал совет странам, обвиняющим Россию в своих проблемах

Володин дал совет странам, обвиняющим Россию в своих проблемах - РИА Новости, 01.06.2021

Володин дал совет странам, обвиняющим Россию в своих проблемах

Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики должны извинится перед Россией и не обвинять ее в своих проблемах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T08:56

2021-06-01T08:56

2021-06-01T13:00

россия

северный поток — 2

госдума рф

вячеслав володин

чехия

грузия

украина

в мире

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики должны извинится перед Россией и не обвинять ее в своих проблемах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, в попытках самоутверждения эти страны до скучного предсказуемы.Он отметил, что за то время, когда эти страны входили в социалистический лагерь, они привыкли жить за счет других, и эта привычка осталась. Она не сохранилась бы, если бы суверенитет и независимость этих государств были подлинными, но "выбор сделан в пользу государства-сателлита", считает Володин.Спикер напомнил, что "Украина, опасающаяся лишения доходов от транзита российского газа, требует возмещения за строительство газопровода "Северный поток — 2", Чехия, выдвинув надуманные обвинения против России из-за взрывов боеприпасов в Врбетице, выслуживалась перед хозяином — США, а теперь ведет речь о 40 миллионах евро.Таким же образом поступает Прибалтика, которая не сумела решить собственные экономические проблемы и теперь просит "компенсации" за советский период, добавил Володин."Политика не собес. Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает", — подчеркнул он.Не Россия должна этим странам, а они России, считает Володин. "Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз", — написал он, напомнив, что именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР.Он посоветовал этим странам прекратить делать виновником всех проблем Россию и начать с себя.

https://ria.ru/20210426/reaktsiya-1730030240.html

https://ria.ru/20210527/chekhiya-1734421234.html

https://ria.ru/20210526/ukraina-1734324855.html

россия

чехия

грузия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, госдума рф, вячеслав володин, чехия, грузия, украина, в мире