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ДНР обвинила Киев в минометном обстреле окраин Горловки
ДНР обвинила Киев в минометном обстреле окраин Горловки - РИА Новости, 01.06.2021
ДНР обвинила Киев в минометном обстреле окраин Горловки
Украинские силовики выпустили во вторник по окраинам Горловки 20 мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T18:43
2021-06-01T18:43
ситуация в днр и лнр
стирол
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские силовики выпустили во вторник по окраинам Горловки 20 мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 16.15 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты имени Гагарина. Выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров ", - сказал представитель ведомства.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, стирол, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

ДНР обвинила Киев в минометном обстреле окраин Горловки

18:43 01.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские силовики выпустили во вторник по окраинам Горловки 20 мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 16.15 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты имени Гагарина. Выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров ", - сказал представитель ведомства.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 08:00
Единство русских — вернуть Донбассу Украину
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСтиролЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
 
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