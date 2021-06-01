Лукашенко рассказал о договоренности с Россией по поставкам нефти
12:16 01.06.2021 (обновлено: 13:00 01.06.2021)
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Новополоцке
МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на фоне санкций Запада, что есть договоренность с РФ о поставках нефти, проблем не будет.
Как сообщил Sputnik Беларусь, президент Белоруссии на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что правительства двух стран очень серьезно проработали тему поставки нефти в связи с введенными Западом санкциями против Минска.
"Как минимум мы договорились о том, что никаких не будет вопросов с поставками нефти. России это выгодно. Мы можем переработать 22 и больше миллионов тонн нефти", - сказал Лукашенко.
Он заметил, что "уже некоторые (СМИ – ред,) начали пописывать, что будет дефицит каких-то нефтепродуктов в России". "Никакого дефицита не будет. У нас достаточно возможностей для того, чтобы закрыть этот дефицит в России", - констатировал президент.
Глава государства добавил, что "по поставкам нефти на НПЗ Беларуси никаких проблем не будет". "Так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок. Схемы вы проработали", - резюмировал Лукашенко.
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Кроме того, лидеры двух стран обсуждали, как минимизировать потери белорусских НПЦ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Этот вопрос поручено решить правительствам двух стран.
Президент Белоруссии заверил, что "развязки нашли, будем договариваться".