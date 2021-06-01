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Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель - РИА Новости, 01.06.2021

Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель

Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 1% после заседания техкомитета ОПЕК+, при этом цена марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T08:41

2021-06-01T08:41

2021-06-01T08:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 1% после заседания техкомитета ОПЕК+, при этом цена марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 18 мая, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.13 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14% - до 70,11 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,87% - до 67,56 доллара за баррель.Инвесторы отыгрывают оценки членов техкомитета ОПЕК+, согласно которым избыток нефти, накопившийся во время пандемии, почти исчез, и во втором полугодии запасы сырья будут стремительно сокращаться. На этом фоне аналитики ожидают, что министерский комитет ОПЕК+ на своем заседании во вторник подтвердит запланированное на июль увеличение добычи нефти альянсом.Техкомитет ОПЕК+ прогнозирует, что с сентября по декабрь коммерческие запасы нефти будут падать как минимум по 2 миллиона баррелей в день. "Сейчас есть некоторая уверенность в том, что растущий спрос сможет поглотить еще 2 миллиона баррелей в день из Ирана, если это произойдет. Спрос в США способствует восстановлению мирового потребления", - сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли (Howie Lee).

https://ria.ru/20210522/oil-1733279401.html

https://ria.ru/20210531/neft-1734853548.html

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цены на нефть, опек, brent, сша, экономика