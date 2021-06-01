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В суде рассказали о формате заседания по делу Навального
В суде рассказали о формате заседания по делу Навального - РИА Новости, 01.06.2021
В суде рассказали о формате заседания по делу Навального
Октябрьский суд Владимира проведет в формате видеосвязи заседание по иску Алексея Навального к колонии о запрете адвокатам использовать на свиданиях смартфоны,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:30
2021-06-01T17:30
россия
бруно лепру
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
франция
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Октябрьский суд Владимира проведет в формате видеосвязи заседание по иску Алексея Навального к колонии о запрете адвокатам использовать на свиданиях смартфоны, но будет ли блогер участвовать в процессе, пока неясно, уточнили РИА Новости в пресс-службе суда.В этом иске - одном из четырех к колониям Владимирской области - Навальный заявил, что его адвокатам не давали брать с собой на свидания с ним "личные смартфоны и ноутбуки, обеспечивающие их работу". В связи с этим блогер попросил обязать колонию №3 "устранить допущенные нарушения"."Определением назначения дела к судебному заседанию определена форма судебного заседания с использованием видеоконференцсвязи. То есть Навальный в суд доставлен не будет, но будет рассмотрение судебного заседания с использованием видеоконференцсвязи", - рассказала собеседница агентства.Но на данный момент нет ясности, будет ли блогер участвовать в заседании в таком формате или нет.Другие три иска, но уже к колонии №2, куда изначально был направлен блогер, рассматриваются в Петушинском районном суде Владимирской области. Они касаются его постановки на учет как склонного к побегу, цензуры газет и отказа в выдаче книг. Следующие заседания пройдут, соответственно, 2 и 7 июня. Будет ли в них участвовать истец, пока не сообщалось.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210601/navalnyy-1735025154.html
https://ria.ru/20210531/navalnyy-1734994882.html
https://ria.ru/20210518/navalnyy-1732870164.html
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россия, бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, происшествия, владимир

В суде рассказали о формате заседания по делу Навального

16:30 01.06.2021 (обновлено: 17:30 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области, где рассматривается его иск к исправительной колонии №2
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области, где рассматривается его иск к исправительной колонии №2 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Октябрьский суд Владимира проведет в формате видеосвязи заседание по иску Алексея Навального к колонии о запрете адвокатам использовать на свиданиях смартфоны, но будет ли блогер участвовать в процессе, пока неясно, уточнили РИА Новости в пресс-службе суда.
В этом иске - одном из четырех к колониям Владимирской области - Навальный заявил, что его адвокатам не давали брать с собой на свидания с ним "личные смартфоны и ноутбуки, обеспечивающие их работу". В связи с этим блогер попросил обязать колонию №3 "устранить допущенные нарушения".
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"Определением назначения дела к судебному заседанию определена форма судебного заседания с использованием видеоконференцсвязи. То есть Навальный в суд доставлен не будет, но будет рассмотрение судебного заседания с использованием видеоконференцсвязи", - рассказала собеседница агентства.
Но на данный момент нет ясности, будет ли блогер участвовать в заседании в таком формате или нет.
Другие три иска, но уже к колонии №2, куда изначально был направлен блогер, рассматриваются в Петушинском районном суде Владимирской области. Они касаются его постановки на учет как склонного к побегу, цензуры газет и отказа в выдаче книг. Следующие заседания пройдут, соответственно, 2 и 7 июня. Будет ли в них участвовать истец, пока не сообщалось.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
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Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
РоссияБруно ЛепруИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваФранцияПроисшествияВладимир
 
 
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