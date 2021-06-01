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Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО - РИА Новости, 01.06.2021
Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
Россия в рамках Венского договора проинспектирует один из районов Эстонии на фоне проходящих в этой стране учений стран НАТО "Весенний шторм". РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:54
2021-06-01T09:54
россия
сергей рыжков
нато
эстония
безопасность
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия в рамках Венского договора проинспектирует один из районов Эстонии на фоне проходящих в этой стране учений стран НАТО "Весенний шторм".Как сообщил журналистам во вторник начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности России Сергей Рыжков, инспекция запланирована на период с 31 мая по 3 июня. Учения "Весенний шторм" же, как сообщалось, проходят в балтийской республике с 17 мая по 5 июня.По его словам, российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях и о проводимой военной деятельности.В каком именно районе пройдет инспекция и соприкасается ли она с место проведения "Весеннего шторма", не раскрывается.В ежегодных международных учениях "Весенний шторм", крупнейших для Эстонии, в 2021-м участвуют почти 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании. Основные мероприятия учений сосредоточены на Центральном полигоне Сил обороны.Как и в прошлом году, учения проходят в сокращенном формате, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса между участниками "Весеннего шторма".
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россия, сергей рыжков, нато, эстония, безопасность

Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО

09:54 01.06.2021
 
© Фото : Estonian Defence Forces/ Ardi Hallismaa Учения "Весенний шторм" в Эстонии.
Учения Весенний шторм в Эстонии. - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : Estonian Defence Forces/ Ardi Hallismaa
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия в рамках Венского договора проинспектирует один из районов Эстонии на фоне проходящих в этой стране учений стран НАТО "Весенний шторм".
Как сообщил журналистам во вторник начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности России Сергей Рыжков, инспекция запланирована на период с 31 мая по 3 июня. Учения "Весенний шторм" же, как сообщалось, проходят в балтийской республике с 17 мая по 5 июня.
"Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 10 тысяч квадратных метров", - пояснил Рыжков.
По его словам, российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях и о проводимой военной деятельности.
В каком именно районе пройдет инспекция и соприкасается ли она с место проведения "Весеннего шторма", не раскрывается.
В ежегодных международных учениях "Весенний шторм", крупнейших для Эстонии, в 2021-м участвуют почти 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании. Основные мероприятия учений сосредоточены на Центральном полигоне Сил обороны.
Как и в прошлом году, учения проходят в сокращенном формате, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса между участниками "Весеннего шторма".
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