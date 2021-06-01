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NI рассказал, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО
NI рассказал, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО - РИА Новости, 01.06.2021
NI рассказал, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО
Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это "должно вселять ужас" в страны НАТО, пишет в статье для журнала National... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T04:56
2021-06-01T13:19
вмф рф
марк эпископос
россия
адмирал горшков (фрегат)
нато
москва
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это "должно вселять ужас" в страны НАТО, пишет в статье для журнала National Interest публицист Марк Эпископос.Он обратил внимание на модернизацию российских вооруженных сил. По его словам, сейчас в России насчитывается от трех до шести тысяч единиц тактического ядерного оружия. Речь идет о боеголовках, унаследованных от Советского Союза, а также о новых мощных системах вооружений, разработанных в последние годы.Он подчеркнул, что большая часть российского тактического ядерного оружия задействована во флоте, например на новейших многоцелевых подлодках проекта 885М "Ясень-М" и фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков". Но эти запасы, отмечает автор статьи, нужны Москве не для наступательных операций.Эпископос считает, что с экономической точки зрения для России более выгодно хранить большие запасы тактического ядерного оружия, нежели участвовать в гонке других видов вооружений с НАТО.Согласно Основам государственной политики в области ядерного сдерживания, которые президент Владимир Путин подписал в прошлом году, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, а его применение признает крайней мерой обеспечения национальной безопасности.
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вмф рф, марк эпископос, россия, адмирал горшков (фрегат), нато, москва, в мире

NI рассказал, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО

04:56 01.06.2021 (обновлено: 13:19 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИспытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Флота Советского Союза Горшков из акватории Белого моря по береговой цели - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это "должно вселять ужас" в страны НАТО, пишет в статье для журнала National Interest публицист Марк Эпископос.
Он обратил внимание на модернизацию российских вооруженных сил. По его словам, сейчас в России насчитывается от трех до шести тысяч единиц тактического ядерного оружия. Речь идет о боеголовках, унаследованных от Советского Союза, а также о новых мощных системах вооружений, разработанных в последние годы.

"Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время, — это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против Организации Североатлантического договора", — считает Эпископос.

Он подчеркнул, что большая часть российского тактического ядерного оружия задействована во флоте, например на новейших многоцелевых подлодках проекта 885М "Ясень-М" и фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков". Но эти запасы, отмечает автор статьи, нужны Москве не для наступательных операций.

"Российская военная доктрина рассматривает тактические ядерные боеголовки как защиту от НАТО — не только средство сдерживания, но и один из способов России играть по общим правилам в случае тотальной войны, которой никто не желает", — пояснил публицист.

Эпископос считает, что с экономической точки зрения для России более выгодно хранить большие запасы тактического ядерного оружия, нежели участвовать в гонке других видов вооружений с НАТО.
Согласно Основам государственной политики в области ядерного сдерживания, которые президент Владимир Путин подписал в прошлом году, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, а его применение признает крайней мерой обеспечения национальной безопасности.
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