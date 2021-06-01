https://ria.ru/20210601/nato-1735031409.html

NI рассказал, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО

NI рассказал, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО - РИА Новости, 01.06.2021

NI рассказал, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО

Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это "должно вселять ужас" в страны НАТО, пишет в статье для журнала National... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T04:56

2021-06-01T04:56

2021-06-01T13:19

вмф рф

марк эпископос

россия

адмирал горшков (фрегат)

нато

москва

в мире

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В США объяснили, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это "должно вселять ужас" в страны НАТО, пишет в статье для журнала National Interest публицист Марк Эпископос.Он обратил внимание на модернизацию российских вооруженных сил. По его словам, сейчас в России насчитывается от трех до шести тысяч единиц тактического ядерного оружия. Речь идет о боеголовках, унаследованных от Советского Союза, а также о новых мощных системах вооружений, разработанных в последние годы.Он подчеркнул, что большая часть российского тактического ядерного оружия задействована во флоте, например на новейших многоцелевых подлодках проекта 885М "Ясень-М" и фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков". Но эти запасы, отмечает автор статьи, нужны Москве не для наступательных операций.Эпископос считает, что с экономической точки зрения для России более выгодно хранить большие запасы тактического ядерного оружия, нежели участвовать в гонке других видов вооружений с НАТО.Согласно Основам государственной политики в области ядерного сдерживания, которые президент Владимир Путин подписал в прошлом году, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, а его применение признает крайней мерой обеспечения национальной безопасности.

https://ria.ru/20210421/podlodka-1729143501.html

россия

москва

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2021

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вмф рф, марк эпископос, россия, адмирал горшков (фрегат), нато, москва, в мире