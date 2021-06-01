https://ria.ru/20210601/mutatsiya-1735102821.html

В Японии впервые выявили мутацию "британского" штамма коронавируса

В Японии впервые выявили мутацию "британского" штамма коронавируса - РИА Новости, 01.06.2021

В Японии впервые выявили мутацию "британского" штамма коронавируса

Власти японского города Кобе заявили о первой подтверждённой мутации "британского" штамма коронавируса, произошедшей внутри страны, новый тип был выявлен у... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:00

2021-06-01T15:00

2021-06-01T15:00

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ТОКИО, 1 июн – РИА Новости. Власти японского города Кобе заявили о первой подтверждённой мутации "британского" штамма коронавируса, произошедшей внутри страны, новый тип был выявлен у мужчины в мае."Пациент обратился в медицинское учреждение 17 мая в связи со слабовыраженными болями в области живота. После проведения ПЦР-теста было подтверждено наличие коронавируса. Затем было проведено исследования образца на наличие мутаций и была выявлена мутация N501Y", - говорится в релизе администрации города.В ходе анализа было установлено, что тип вируса мужчины имел помимо характерной для "британского" штамма мутации N501Y мутацию E484Q."По подтвержденной Национальным институтом инфекционных заболеваний информации, этот случай является первым, когда мутация "британского" штамма коронавируса с добавлением мутации E484Q произошла внутри страны", - отмечается в документе.Также сообщается, что мужчина получал лечение на дому и полностью выздоровел 27 мая.Мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа присутствует не только в "британском" штамме, но и в "бразильском" и "южноафриканском" штаммах и вызывает в научном сообществе наибольшую обеспокоенность из-за более высокой контагиозности.При мутации E484Q в белке происходит замена глутаминовой кислоты глутамином в аминокислотной позиции 484. По мнению ряда экспертов, может снижать эффективность моноклональных антител в нейтрализации вируса. Данная мутация присутствует также в варианте коронавируса В.1.617 с двойной мутацией, впервые обнаруженном в Махараштре, наиболее пострадавшем от коронавируса штате Индии.

https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html

https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734925336.html

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коронавирус covid-19, кобе, япония, индия, в мире