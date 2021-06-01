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Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года - РИА Новости, 01.06.2021
Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года, минимальная температура ночью составила плюс 4 градуса, сообщается на сайте "Метеовести"... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:28
2021-06-01T10:28
2021-06-01T10:28
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года, минимальная температура ночью составила плюс 4 градуса, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос"."В столичном регионе обошлось без заморозков в воздухе, минимальная температура была зафиксирована в Волоколамске: плюс 0,3 и в Клину: плюс 0,2 градуса... В Москве, на метеостанции ВДНХ, минимальная температура составила плюс 4 градуса – таким холодным начало календарного лета в Москве не было 54 года! 1 июня 1967 года в Москве было плюс 3,9 градуса", - говорится в сообщении.Синоптики также добавили, что пик похолодания в столичном регионе пройден, и уже предстоящей ночью станет немного теплее.
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