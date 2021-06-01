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Монголия готова открыть границы для привитых от коронавируса россиян

Монголия готова открыть границы для привитых от коронавируса россиян - РИА Новости, 01.06.2021

Монголия готова открыть границы для привитых от коронавируса россиян

Привитые от коронавируса российские граждане могут посетить Монголию, заявила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:42

2021-06-01T16:42

2021-06-01T16:42

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Привитые от коронавируса российские граждане могут посетить Монголию, заявила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг. Страна открывает границы с 1 июня, уточнила чиновница."Наше правительство успешно завершает процесс вакцинации населения под призывом "Лето без ковида". С сегодняшнего дня мы открываем свои границы. Так что приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туристов, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19, посетить нашу страну", — сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.Монгольский министр выразила благодарность России за поставки вакцин "Спутник V" для борьбы с пандемией.

https://ria.ru/20190826/1557737199.html

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