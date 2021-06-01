https://ria.ru/20210601/mongoliya-1735096144.html
Монголия готова открыть границы для привитых от коронавируса россиян
Монголия готова открыть границы для привитых от коронавируса россиян - РИА Новости, 01.06.2021
Монголия готова открыть границы для привитых от коронавируса россиян
Привитые от коронавируса российские граждане могут посетить Монголию, заявила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:42
2021-06-01T16:42
2021-06-01T16:42
туризм
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
туризм
новости - туризм
монголия
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155773/40/1557734067_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_9296f52f0818e6d661a85f5fe61ba681.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Привитые от коронавируса российские граждане могут посетить Монголию, заявила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг. Страна открывает границы с 1 июня, уточнила чиновница."Наше правительство успешно завершает процесс вакцинации населения под призывом "Лето без ковида". С сегодняшнего дня мы открываем свои границы. Так что приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туристов, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19, посетить нашу страну", — сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.Монгольский министр выразила благодарность России за поставки вакцин "Спутник V" для борьбы с пандемией.
https://ria.ru/20190826/1557737199.html
россия
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155773/40/1557734067_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_9efd3da20a6321ee5d5e584b0ddad562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, монголия, вакцинация
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Привитые от коронавируса российские граждане могут посетить Монголию, заявила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг.
Страна открывает границы с 1 июня, уточнила чиновница.
"Наше правительство успешно завершает процесс вакцинации населения под призывом "Лето без ковида". С сегодняшнего дня мы открываем свои границы. Так что приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туристов, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19, посетить нашу страну", — сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Монгольский министр выразила благодарность России за поставки вакцин "Спутник V" для борьбы с пандемией.