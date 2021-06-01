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Монголия готова открыть границы для привитых от коронавируса россиян
Монголия готова открыть границы для привитых от коронавируса россиян - РИА Новости, 01.06.2021
Монголия готова открыть границы для привитых от коронавируса россиян
Привитые от коронавируса российские граждане могут посетить Монголию, заявила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:42
2021-06-01T16:42
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монголия
вакцинация
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Привитые от коронавируса российские граждане могут посетить Монголию, заявила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг. Страна открывает границы с 1 июня, уточнила чиновница."Наше правительство успешно завершает процесс вакцинации населения под призывом "Лето без ковида". С сегодняшнего дня мы открываем свои границы. Так что приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туристов, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19, посетить нашу страну", — сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.Монгольский министр выразила благодарность России за поставки вакцин "Спутник V" для борьбы с пандемией.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, монголия, вакцинация

Монголия готова открыть границы для привитых от коронавируса россиян

16:42 01.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНациональный парк "Монголия 13 века"
Национальный парк Монголия 13 века - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Привитые от коронавируса российские граждане могут посетить Монголию, заявила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг.
Страна открывает границы с 1 июня, уточнила чиновница.
"Наше правительство успешно завершает процесс вакцинации населения под призывом "Лето без ковида". С сегодняшнего дня мы открываем свои границы. Так что приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туристов, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19, посетить нашу страну", — сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Монгольский министр выразила благодарность России за поставки вакцин "Спутник V" для борьбы с пандемией.
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