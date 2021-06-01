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Наука
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Ученые установили "омолаживающий" эффект карантина
Ученые установили "омолаживающий" эффект карантина - РИА Новости, 01.06.2021
Ученые установили "омолаживающий" эффект карантина
Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) изучили влияние карантина на биопсихологический возраст человека. Они... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:00
2021-06-01T09:00
общество
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) изучили влияние карантина на биопсихологический возраст человека. Они установили, что большинство работающих после самоизоляции чувствуют себя субъективно моложе, чем чувствовали себя год назад, однако биологические темпы старения выросли. Исследование опубликовано в журнале Современная зарубежная психология.Ученые МГППУ провели долговременное исследование биопсихологического возраста взрослых – общей характеристики состояния индивида, его соматического и психологического здоровья, соответствия личностных и физиологических характеристик возрастным нормам. Понятие биопсихологического возраста можно описать, используя две шкалы: биологический возраст и психологический возраст.Первый замер осуществлялся 2019 году, второй замер – в 2020 (после полугода карантина), отмечают эксперты. Были выделены стресс-факторы: само заболевание, посттравматический стресс и факторы карантина (социальная изоляция, нарушение питания, снижение физической активности и тревожность). В исследовании принимали участие взрослые работающие люди от 35 лет, работающие пенсионеры и неработающие пенсионеры с хроническими заболеваниями.Для анализа психологического возраста ученые использовали "Метод самооценки психологического возраста" – участники эксперимента оценили свой возраст по стобальной шкале; и "Индекс относительного психологического старения", по которому эксперты соотнесли психологический и календарный возраст испытуемых. Отрицательные значения говорят о восприятии себя человеком моложе своего возраста.По ее словам, женщины стали чувствовать себя моложе в среднем на 3,3 года (взрослые) и 7,2 года (пенсионеры), а мужчины — на 6,8 лет (взрослые) и 4,7 года (пенсионеры).Индекс относительного биологического старения (соотношение биологического возраста и должного биологического возраста) позволил оценить то, насколько человек по состоянию своего здоровья старше статистической возрастной нормы. Для измерения биологического возраста исследователи использовали показатели различных систем организма: артериальное давление, задержка дыхания на вдохе, статическая балансировка на левой ноге с закрытыми глазами, масса тела, субъективная оценка заболеваний."Интересно, что в группе пенсионеров, имеющих хронические заболевания, изменение биологического возраста не произошло, а биологический возраст в группах работающих возрос более чем на один год, что предполагалось бы при нормальном старении", – отметила Березина.Влияние карантина на показатели соматического здоровья индивидов, по словам ученых, оказалось разнообразным. Масса тела у женщин за время карантина не изменилась. Самооценка состояния своего здоровья у мужчин и женщин всех групп также осталась на прежнем уровне. Некоторые показатели здоровья за время карантина даже улучшились: нормализовались показатели артериального пульсового давления у работающих взрослых женщин и пенсионерок, имеющих хронические заболевания; у мужчин нормализовалось артериальное систолическое давление (давление в артериях в момент сердечного сокращения)."Сильное отрицательное воздействие карантин оказал на физическое развитие людей. Они уменьшили или вовсе прекратили занятия спортом и в целом стали меньше двигаться, поэтому характеристики физической подготовки организма резко снизились. Во всех группах уменьшилось время статической балансировки — способности человека выдерживать стойку на одной ноге с закрытыми глазами", – рассказала Березина.Исследователи отметили, что у работающих взрослых женщин время балансировки снизилось на 26 процентов, у неработающих пенсионеров, имеющих хронические заболевания, — на 13. У мужчин показатели тоже уменьшились: у работающих взрослых мужчин на 37 процентов, у работающих пенсионеров — на уровне тенденции. Также у мужчин уменьшилось время задержки дыхания на выдохе: у неработающих пенсионеров с хроническими заболеваниями — на четыре процента, у остальных — на уровне тенденции.Исследование было выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 19-18-00058.
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общество, университетская наука, навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

Ученые установили "омолаживающий" эффект карантина

09:00 01.06.2021
 
© Фото: Pexels / Karolina GrabowskaЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком
© Фото: Pexels / Karolina Grabowska
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) изучили влияние карантина на биопсихологический возраст человека. Они установили, что большинство работающих после самоизоляции чувствуют себя субъективно моложе, чем чувствовали себя год назад, однако биологические темпы старения выросли. Исследование опубликовано в журнале Современная зарубежная психология.
Ученые МГППУ провели долговременное исследование биопсихологического возраста взрослых – общей характеристики состояния индивида, его соматического и психологического здоровья, соответствия личностных и физиологических характеристик возрастным нормам. Понятие биопсихологического возраста можно описать, используя две шкалы: биологический возраст и психологический возраст.
Первый замер осуществлялся 2019 году, второй замер – в 2020 (после полугода карантина), отмечают эксперты. Были выделены стресс-факторы: само заболевание, посттравматический стресс и факторы карантина (социальная изоляция, нарушение питания, снижение физической активности и тревожность). В исследовании принимали участие взрослые работающие люди от 35 лет, работающие пенсионеры и неработающие пенсионеры с хроническими заболеваниями.
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Для анализа психологического возраста ученые использовали "Метод самооценки психологического возраста" – участники эксперимента оценили свой возраст по стобальной шкале; и "Индекс относительного психологического старения", по которому эксперты соотнесли психологический и календарный возраст испытуемых. Отрицательные значения говорят о восприятии себя человеком моложе своего возраста.

"Исследование показало, что после полугода карантинных мероприятий большинство работающих респондентов чувствовали себя субъективно моложе своего календарного возраста и моложе, чем чувствовали себя год назад, до карантина", – прокомментировала профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета "Экстремальная психология" МГППУ Татьяна Березина.

По ее словам, женщины стали чувствовать себя моложе в среднем на 3,3 года (взрослые) и 7,2 года (пенсионеры), а мужчины — на 6,8 лет (взрослые) и 4,7 года (пенсионеры).
Индекс относительного биологического старения (соотношение биологического возраста и должного биологического возраста) позволил оценить то, насколько человек по состоянию своего здоровья старше статистической возрастной нормы. Для измерения биологического возраста исследователи использовали показатели различных систем организма: артериальное давление, задержка дыхания на вдохе, статическая балансировка на левой ноге с закрытыми глазами, масса тела, субъективная оценка заболеваний.
"Интересно, что в группе пенсионеров, имеющих хронические заболевания, изменение биологического возраста не произошло, а биологический возраст в группах работающих возрос более чем на один год, что предполагалось бы при нормальном старении", – отметила Березина.
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Влияние карантина на показатели соматического здоровья индивидов, по словам ученых, оказалось разнообразным. Масса тела у женщин за время карантина не изменилась. Самооценка состояния своего здоровья у мужчин и женщин всех групп также осталась на прежнем уровне. Некоторые показатели здоровья за время карантина даже улучшились: нормализовались показатели артериального пульсового давления у работающих взрослых женщин и пенсионерок, имеющих хронические заболевания; у мужчин нормализовалось артериальное систолическое давление (давление в артериях в момент сердечного сокращения).
"Сильное отрицательное воздействие карантин оказал на физическое развитие людей. Они уменьшили или вовсе прекратили занятия спортом и в целом стали меньше двигаться, поэтому характеристики физической подготовки организма резко снизились. Во всех группах уменьшилось время статической балансировки — способности человека выдерживать стойку на одной ноге с закрытыми глазами", – рассказала Березина.
Исследователи отметили, что у работающих взрослых женщин время балансировки снизилось на 26 процентов, у неработающих пенсионеров, имеющих хронические заболевания, — на 13. У мужчин показатели тоже уменьшились: у работающих взрослых мужчин на 37 процентов, у работающих пенсионеров — на уровне тенденции. Также у мужчин уменьшилось время задержки дыхания на выдохе: у неработающих пенсионеров с хроническими заболеваниями — на четыре процента, у остальных — на уровне тенденции.
Исследование было выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 19-18-00058.
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