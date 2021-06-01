https://ria.ru/20210601/memorial-1735060927.html

В Нижегородской области автомобиль врезался в военный мемориал

В Нижегородской области автомобиль врезался в военный мемориал - РИА Новости, 01.06.2021

В Нижегородской области автомобиль врезался в военный мемориал

Автомобиль врезался в памятник погибшим воинам в Арзамасском районе Нижегородской области, водитель скрылся с места происшествия, но уже найден, сообщили... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:31

2021-06-01T11:31

2021-06-01T11:31

россия

гумвд

арзамасский район

арзамас

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Автомобиль врезался в памятник погибшим воинам в Арзамасском районе Нижегородской области, водитель скрылся с места происшествия, но уже найден, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по региону.Ранее местный Telegram-канал "Нижний №1" разместил фотографии монумента в селе Чернуха под Арзамасом с отвалившимися плитами, на которые нанесены фамилии погибших во время Великой отечественной войны."По предварительной информации, 29 мая в селе Чернуха водитель автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на стелу, посвященную памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, и скрылся с места ДТП. Сотрудниками ГИБДД по Арзамасскому району была установлена личность правонарушителя. Автомобиль помещен на специализированную стоянку", - сообщили в региональном МВД.В отношении водителя составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).На данный момент РИА Новости не располагает комментарием местных властей о том, когда будет восстановлен памятник.

https://ria.ru/20210517/tank-1732618596.html

россия

арзамасский район

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россия, гумвд, арзамасский район, арзамас, происшествия