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Медведев рассказал, что недавно обсуждал с Путиным ряд инициатив ЕР
Медведев рассказал, что недавно обсуждал с Путиным ряд инициатив ЕР - РИА Новости, 01.06.2021
Медведев рассказал, что недавно обсуждал с Путиным ряд инициатив ЕР
Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что недавно обсуждал ряд партийных инициатив с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T00:46
2021-06-01T00:46
2021-06-01T00:46
россия
дмитрий медведев
единая россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что недавно обсуждал ряд партийных инициатив с президентом РФ Владимиром Путиным.Отвечая на вопрос, должен ли, по его мнению, быть партийным председатель правительства, Медведев сказал, что "может быть по-разному".По словам Медведева, то что в публичном поле не видно разногласий между правящей партией и правительством, - "это хорошо", "потому что, когда это очень сильно выплескивается наружу, это, скажем по-честному, затрудняет нормальный диалог и принятие решений". Однако такие ситуации иногда бывают, добавил он."Очевидно, что часто наиболее важные инициативы должны быть озвучены именно президентом. Но это не означает, что ЕР из этого процесса исключена. Это нормальная политическая работа. Я буквально несколько дней назад ряд инициатив ЕР обсуждал с президентом страны", - добавил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, политика
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Председатель "Единой России
", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
сообщил, что недавно обсуждал ряд партийных инициатив с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Мы будем стараться удержать те достижения, которые были за последние годы получены. Иными словами — завоевать доверие избирателей", - сказал он в интервью газете "Коммерсант
".
Отвечая на вопрос, должен ли, по его мнению, быть партийным председатель правительства, Медведев сказал, что "может быть по-разному".
"У нас в целом республика с сильной президентской властью. Исходя именно из президентской природы власти в нашей стране, тем более учитывая последние конституционные изменения, президент, по сути, стоит наверху исполнительной власти, и партийное правительство необязательно. Но, с другой стороны, наша политическая система развивается, это совершенно нормально", - отметил он.
По словам Медведева, то что в публичном поле не видно разногласий между правящей партией и правительством, - "это хорошо", "потому что, когда это очень сильно выплескивается наружу, это, скажем по-честному, затрудняет нормальный диалог и принятие решений". Однако такие ситуации иногда бывают, добавил он.
"Очевидно, что часто наиболее важные инициативы должны быть озвучены именно президентом. Но это не означает, что ЕР из этого процесса исключена. Это нормальная политическая работа. Я буквально несколько дней назад ряд инициатив ЕР обсуждал с президентом страны", - добавил Медведев.