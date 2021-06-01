В Сети появилась третья часть записей "прослушки Медведчука"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, в Киевском апелляционном суде
КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Третью часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России опубликовали в понедельник на YouTube.
Записи выложены на канале Bihus.info, который позиционирует себя как команду журналистских расследований. Ранее были опубликованы две части якобы телефонных разговоров Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Фрагменты этих записей ранее демонстрировал глава СБ Украины Иван Баканов. В Bihus.info отмечают, что намерены выпустить цикл передач с записями разговоров Медведчука. Политик заявил, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, сфальсифицированы. По его словам, это "чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался".
"Угольные контракты и переговоры с оккупантами - что скрывает третья часть "прослушки Медведчука"? С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры", - говорится в описании к видео.
Bihus.info утверждает, что Медведчук в ходе телефонных разговоров в 2014-2015 годах обсуждал поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР с занимавшим тогда должность заместителя главы правительства РФ Дмитрием Козаком. По данным Bihus.info, Медведчук предлагал Козаку в обмен на уголь поставлять на неподконтрольные Киеву территории продовольствие.
Также "расследователи" утверждают, что вопросы поставки угля из ЛНР и ДНР Медведчук обсуждал с занимавшим тогда должность помощника президента РФ Владиславом Сурковым и тогдашним министром энергетики РФ Александром Новаком.
Речь в опубликованных материалах слышна отчетливо, однако в них нет полноценных записей разговоров – приводятся вырезанные части, за которыми следуют пояснения от "расследователей".
Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о возврате в собственность Украины участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Данный участок эксплуатирует ООО "ПрикарпатЗападтранс". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что трубопроводом незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.