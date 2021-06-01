https://ria.ru/20210601/match-1735064442.html

В Москве прошел детский футбольный "матч дружбы" России и Китая

В Москве прошел детский футбольный "матч дружбы" России и Китая - РИА Новости, 01.06.2021

В Москве прошел детский футбольный "матч дружбы" России и Китая

Детский футбольный товарищеский матч команд России и Китая прошел 31 мая 2021 года в Москве на стадионе, носящем имя выдающегося тренера Гавриила Качалина, в... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:03

2021-06-01T12:03

2021-06-01T12:03

россия-китай: главное

россия

китай

футбол

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735066139_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4453f404a440c40be1c414245066a7d7.jpg

МОСКВА, 1 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Детский футбольный товарищеский матч команд России и Китая прошел 31 мая 2021 года в Москве на стадионе, носящем имя выдающегося тренера Гавриила Качалина, в рамках празднования Дня защиты детей, сообщает artmoskovia.ru.Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, он учреждён в ноябре 1949 года. Матч проводится впервые и организуется АНО Русско-китайского сотрудничества в области культуры и искусства и проектом "KITARAMA".Китайская команда сформирована из детей 8-10 лет, живущих в Москве, а российская команда от школы при стадионе им. Качалина и футбольного клуба Project football.Среди призов – памятные мячи для всех участников с автографом футболиста Игоря Семшова и почётные грамоты.Продюсер проекта и автор идеи Екатерина Андреас сказала, что такие товарищеские матчи планируется проводить регулярно для дружеского общения и, конечно, поддержания здоровья и активности детей, мотивации их к успеху. Матч называется "Матчем дружбы", потому что вне зависимости от того, на каком языке говорят игроки, у них есть общий язык – это язык дружбы.

https://ria.ru/20210531/ekologiya-1734877054.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, футбол, спорт