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В Москве прошел детский футбольный "матч дружбы" России и Китая
В Москве прошел детский футбольный "матч дружбы" России и Китая - РИА Новости, 01.06.2021
В Москве прошел детский футбольный "матч дружбы" России и Китая
Детский футбольный товарищеский матч команд России и Китая прошел 31 мая 2021 года в Москве на стадионе, носящем имя выдающегося тренера Гавриила Качалина, в... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:03
2021-06-01T12:03
2021-06-01T12:03
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МОСКВА, 1 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Детский футбольный товарищеский матч команд России и Китая прошел 31 мая 2021 года в Москве на стадионе, носящем имя выдающегося тренера Гавриила Качалина, в рамках празднования Дня защиты детей, сообщает artmoskovia.ru.Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, он учреждён в ноябре 1949 года. Матч проводится впервые и организуется АНО Русско-китайского сотрудничества в области культуры и искусства и проектом "KITARAMA".Китайская команда сформирована из детей 8-10 лет, живущих в Москве, а российская команда от школы при стадионе им. Качалина и футбольного клуба Project football.Среди призов – памятные мячи для всех участников с автографом футболиста Игоря Семшова и почётные грамоты.Продюсер проекта и автор идеи Екатерина Андреас сказала, что такие товарищеские матчи планируется проводить регулярно для дружеского общения и, конечно, поддержания здоровья и активности детей, мотивации их к успеху. Матч называется "Матчем дружбы", потому что вне зависимости от того, на каком языке говорят игроки, у них есть общий язык – это язык дружбы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, футбол, спорт
МОСКВА, 1 июн — Проект "Россия-Китай: Главное".
Детский футбольный товарищеский матч команд России
и Китая
прошел 31 мая 2021 года в Москве на стадионе, носящем имя выдающегося тренера Гавриила Качалина
, в рамках празднования Дня защиты детей, сообщает artmoskovia.ru.
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, он учреждён в ноябре 1949 года. Матч проводится впервые и организуется АНО Русско-китайского сотрудничества в области культуры и искусства и проектом "KITARAMA".
Китайская команда сформирована из детей 8-10 лет, живущих в Москве, а российская команда от школы при стадионе им. Качалина и футбольного клуба Project football.
Среди призов – памятные мячи для всех участников с автографом футболиста Игоря Семшова и почётные грамоты.
Продюсер проекта и автор идеи Екатерина Андреас сказала, что такие товарищеские матчи планируется проводить регулярно для дружеского общения и, конечно, поддержания здоровья и активности детей, мотивации их к успеху. Матч называется "Матчем дружбы", потому что вне зависимости от того, на каком языке говорят игроки, у них есть общий язык – это язык дружбы.