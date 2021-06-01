https://ria.ru/20210601/marafon-1735058759.html
Папа Франциск завершил "марафон" против COVID-19
Папа Франциск завершил "марафон" против COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2021
Папа Франциск завершил "марафон" против COVID-19
Торжественной церемонией в Ватиканских садах во главе с папой Римским Франциском завершился молитвенный "марафон" о прекращении пандемии COVID-19, в котором в... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:24
2021-06-01T11:24
2021-06-01T11:24
религия и мировоззрение
франциск (хорхе марио бергольо)
португалия
мексика
ватикан
италия
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ВАТИКАН, 1 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Торжественной церемонией в Ватиканских садах во главе с папой Римским Франциском завершился молитвенный "марафон" о прекращении пандемии COVID-19, в котором в течение месяца приняли участие 30 наиболее известных богородичных святилищ мира."Мы продолжаем просить Господа, чтобы он защитил весь мир от пандемии. И чтобы всем без исключения была скоро дана возможность получить защиту посредством вакцины", - заявил понтифик, завершая эту акцию.Молитвенный "марафон" начался 1 мая в Соборе Святого Петра, где понтифик провел специальный молебен перед иконой пресвятой Богородицы Скоропомощницы, которая почитается с VII века и находится в Григорианской капелле Ватиканской базилики.Идея проведения этой инициативы исходила от самого папы Франциска, который пригласил 30 знаковых святилищ, посвященных Деве Марии, присоединиться к молитве о прекращении пандемии, возложив надежды человечества на материнское заступничество Богородицы. Ее девизом стали слова из "Деяний святых апостолов": "Церковь прилежно молилась Богу".Каждый день мая в 18.00 по местному времени молитвы возносились в различных концах света, в том числе, в Святой земле, Италии, Польше, Португалии, Мексике, Украине. При этом каждый день верующие молились за разных людей, пострадавших во время пандемии - за тех, кто стал жертвой коронавируса, за их семьи, которые переживают боль и неуверенность в завтрашнем дне, за больных и бедных, а также за тех, кто оказался на переднем крае борьбы с COVID-19: за врачей, ученых, представителей медперсонала, волонтеров.В заключение церемонии понтифик поблагодарил Папский совет по содействию новой евангелизации и богородичные святилища мира за проведение "марафона", объединившего в молитве Богородице миллионы верующих.
https://ria.ru/20210402/omovenie-1603922463.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/voz-1732353154.html
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франциск (хорхе марио бергольо), португалия, мексика, ватикан, италия
ВАТИКАН, 1 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Торжественной церемонией в Ватиканских садах во главе с папой Римским Франциском завершился молитвенный "марафон" о прекращении пандемии COVID-19, в котором в течение месяца приняли участие 30 наиболее известных богородичных святилищ мира.
"Мы продолжаем просить Господа, чтобы он защитил весь мир от пандемии. И чтобы всем без исключения была скоро дана возможность получить защиту посредством вакцины", - заявил понтифик, завершая эту акцию.
Молитвенный "марафон" начался 1 мая в Соборе Святого Петра, где понтифик провел специальный молебен перед иконой пресвятой Богородицы Скоропомощницы, которая почитается с VII века и находится в Григорианской капелле Ватиканской базилики.
Идея проведения этой инициативы исходила от самого папы Франциска, который пригласил 30 знаковых святилищ, посвященных Деве Марии, присоединиться к молитве о прекращении пандемии, возложив надежды человечества на материнское заступничество Богородицы. Ее девизом стали слова из "Деяний святых апостолов": "Церковь прилежно молилась Богу".
Каждый день мая в 18.00 по местному времени молитвы возносились в различных концах света, в том числе, в Святой земле, Италии
, Польше
, Португалии
, Мексике
, Украине
. При этом каждый день верующие молились за разных людей, пострадавших во время пандемии - за тех, кто стал жертвой коронавируса, за их семьи, которые переживают боль и неуверенность в завтрашнем дне, за больных и бедных, а также за тех, кто оказался на переднем крае борьбы с COVID-19: за врачей, ученых, представителей медперсонала, волонтеров.
В заключение церемонии понтифик поблагодарил Папский совет по содействию новой евангелизации и богородичные святилища мира за проведение "марафона", объединившего в молитве Богородице миллионы верующих.