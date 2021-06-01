https://ria.ru/20210601/luna-1735115347.html
Российский астроном допустил наличие жизни на Луне
Российский астроном допустил наличие жизни на Луне - РИА Новости, 01.06.2021
Российский астроном допустил наличие жизни на Луне
Микроорганизмы могут жить и развиваться на глубине под лунной поверхностью, считает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:06
2021-06-01T16:06
2021-06-01T16:06
владимир сурдин
земля
луна
государственный астрономический институт имени штернберга
космос - риа наука
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734304126_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_72a9e05232c8878e340bd3aac339b3e7.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Микроорганизмы могут жить и развиваться на глубине под лунной поверхностью, считает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин."На самом деле, мы не знаем, есть ли жизнь на Луне. Потому что под грунтом на глубине там вполне достойные условия, там могли бы развиваться микробные сообщества, такие как у нас на Земле где-нибудь в районе Якутии, в вечной мерзлоте", - сказал он в ходе научной конференции "Космос. Открытый разговор" в Москве."Под грунтом на Луне довольно холодно, минус 35-40, это же замечательная перспектива для экзобиологии", - добавил астроном.
https://ria.ru/20210528/luna-1734515456.html
земля
луна
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734304126_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a689fcecf20916c28a70d5c7ecbd493e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сурдин, земля, луна, государственный астрономический институт имени штернберга, космос - риа наука, москва