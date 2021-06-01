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Российский астроном допустил наличие жизни на Луне
Российский астроном допустил наличие жизни на Луне - РИА Новости, 01.06.2021
Российский астроном допустил наличие жизни на Луне
Микроорганизмы могут жить и развиваться на глубине под лунной поверхностью, считает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:06
2021-06-01T16:06
владимир сурдин
земля
луна
государственный астрономический институт имени штернберга
космос - риа наука
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Микроорганизмы могут жить и развиваться на глубине под лунной поверхностью, считает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин."На самом деле, мы не знаем, есть ли жизнь на Луне. Потому что под грунтом на глубине там вполне достойные условия, там могли бы развиваться микробные сообщества, такие как у нас на Земле где-нибудь в районе Якутии, в вечной мерзлоте", - сказал он в ходе научной конференции "Космос. Открытый разговор" в Москве."Под грунтом на Луне довольно холодно, минус 35-40, это же замечательная перспектива для экзобиологии", - добавил астроном.
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владимир сурдин, земля, луна, государственный астрономический институт имени штернберга, космос - риа наука, москва

Российский астроном допустил наличие жизни на Луне

16:06 01.06.2021
 
© REUTERS / Soe Zeya TunСуперлуна над Бангкоком, Таиланд
Суперлуна над Бангкоком, Таиланд - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© REUTERS / Soe Zeya Tun
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Микроорганизмы могут жить и развиваться на глубине под лунной поверхностью, считает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин.
"На самом деле, мы не знаем, есть ли жизнь на Луне. Потому что под грунтом на глубине там вполне достойные условия, там могли бы развиваться микробные сообщества, такие как у нас на Земле где-нибудь в районе Якутии, в вечной мерзлоте", - сказал он в ходе научной конференции "Космос. Открытый разговор" в Москве.
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"Под грунтом на Луне довольно холодно, минус 35-40, это же замечательная перспектива для экзобиологии", - добавил астроном.
 
Владимир СурдинЗемляЛунаГосударственный астрономический институт имени ШтернбергаКосмос - РИА НаукаМосква
 
 
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