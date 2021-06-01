https://ria.ru/20210601/luna-1735115347.html

Российский астроном допустил наличие жизни на Луне

Российский астроном допустил наличие жизни на Луне - РИА Новости, 01.06.2021

Российский астроном допустил наличие жизни на Луне

Микроорганизмы могут жить и развиваться на глубине под лунной поверхностью, считает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:06

2021-06-01T16:06

2021-06-01T16:06

владимир сурдин

земля

луна

государственный астрономический институт имени штернберга

космос - риа наука

москва

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Микроорганизмы могут жить и развиваться на глубине под лунной поверхностью, считает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин."На самом деле, мы не знаем, есть ли жизнь на Луне. Потому что под грунтом на глубине там вполне достойные условия, там могли бы развиваться микробные сообщества, такие как у нас на Земле где-нибудь в районе Якутии, в вечной мерзлоте", - сказал он в ходе научной конференции "Космос. Открытый разговор" в Москве."Под грунтом на Луне довольно холодно, минус 35-40, это же замечательная перспектива для экзобиологии", - добавил астроном.

https://ria.ru/20210528/luna-1734515456.html

земля

луна

москва

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владимир сурдин, земля, луна, государственный астрономический институт имени штернберга, космос - риа наука, москва