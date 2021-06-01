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Лукашенко усомнился в реальности угроз Запада против транзита газа
Лукашенко усомнился в реальности угроз Запада против транзита газа - РИА Новости, 01.06.2021
Лукашенко усомнился в реальности угроз Запада против транзита газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в реальности угрозы санкций Запада в отношении газового транзита по трубопроводу "Ямал-Европа"... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:14
2021-06-01T14:33
россия
санкции
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в реальности угрозы санкций Запада в отношении газового транзита по трубопроводу "Ямал-Европа" через республику."Я не думаю, что европейцы выстрелят себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело", - приводит слова Лукашенко во вторник на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня". Данное заявление прозвучало во время совещания по сотрудничеству с РФ.Он также сравнил секторальные санкции коллективного Запада против Белоруссии с попыткой "рейдерского захвата секторов белорусской и не только экономики". Лукашенко убежден, что все попытки рейдерских захватов собственности в Белоруссии обречены на провал. "Им (Западу – ред.) надо сегодня сохранить лицо. Вляпались по уши", - считает президент.
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россия, санкции, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко усомнился в реальности угроз Запада против транзита газа

14:14 01.06.2021 (обновлено: 14:33 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в реальности угрозы санкций Запада в отношении газового транзита по трубопроводу "Ямал-Европа" через республику.
"Я не думаю, что европейцы выстрелят себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело", - приводит слова Лукашенко во вторник на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня". Данное заявление прозвучало во время совещания по сотрудничеству с РФ.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
09:56
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Он также сравнил секторальные санкции коллективного Запада против Белоруссии с попыткой "рейдерского захвата секторов белорусской и не только экономики". Лукашенко убежден, что все попытки рейдерских захватов собственности в Белоруссии обречены на провал. "Им (Западу – ред.) надо сегодня сохранить лицо. Вляпались по уши", - считает президент.
 
РоссияСанкцииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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