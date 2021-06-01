https://ria.ru/20210601/lukashenko-1735094255.html

Лукашенко усомнился в реальности угроз Запада против транзита газа

Лукашенко усомнился в реальности угроз Запада против транзита газа - РИА Новости, 01.06.2021

Лукашенко усомнился в реальности угроз Запада против транзита газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в реальности угрозы санкций Запада в отношении газового транзита по трубопроводу "Ямал-Европа"... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:14

2021-06-01T14:14

2021-06-01T14:33

россия

санкции

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в реальности угрозы санкций Запада в отношении газового транзита по трубопроводу "Ямал-Европа" через республику."Я не думаю, что европейцы выстрелят себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело", - приводит слова Лукашенко во вторник на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня". Данное заявление прозвучало во время совещания по сотрудничеству с РФ.Он также сравнил секторальные санкции коллективного Запада против Белоруссии с попыткой "рейдерского захвата секторов белорусской и не только экономики". Лукашенко убежден, что все попытки рейдерских захватов собственности в Белоруссии обречены на провал. "Им (Западу – ред.) надо сегодня сохранить лицо. Вляпались по уши", - считает президент.

https://ria.ru/20210601/sanktsii-1735044318.html

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россия, санкции, александр лукашенко, белоруссия, в мире