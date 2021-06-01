Россия и Белоруссия проработают ответ на санкции Запада, заявил Лукашенко
12:49 01.06.2021 (обновлено: 13:21 01.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки
МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительствам Белоруссии и РФ поручено проработать совместную реакцию на санкции Запада.
Как пишет издание "СБ.Беларусь сегодня", значительное время на переговорах в Сочи Лукашенко и президент России Владимир Путин посвятили вопросу ответа на санкции. "Решено поручить правительствам проработать, как будем реагировать", - сообщает госиздание со ссылкой на слова Лукашенко.
"Я прошу, Роман Александрович (Головченко, премьер-министр – ред.), не затягивать решение этого вопроса. Это все должно быть разумно, не наскоком, не надо стрелять себе в ногу, в руку, а то еще и в голову, – отметил Лукашенко.
Как отмечает "СБ.Беларусь сегодня", в продолжение темы Лукашенко сообщил, что обсудил в Сочи с российским коллегой предстоящую встречу Путина с президентом США Джо Байденом, достаточное внимание уделили ситуации на Украине, вернулись к проблеме пандемии коронавируса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва полны решимости вместе противостоять нападкам со стороны "определенных сил" извне.
Как отмечает издание "СБ.Беларусь сегодня", Лукашенко поделился, что от переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи у него осталось хорошее впечатление.
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"По долгоиграющим вопросам по газу и нефти наконец-то началось какое-то движение, и неплохое движение. Думаю, что если мы будем вместе работать, активно работать, и многие другие вопросы решатся, которые надо решать", - приводит издание слова Лукашенко.
Как добавляет "СБ.Беларусь сегодня", Лукашенко обратил внимание на то, что Путин понимает, что вокруг Союзного государства начинают объединяться определенные силы и пытаться давить на Белоруссию и Россию. "Мы абсолютно одинаково оцениваем эту ситуацию и полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам", - отметил белорусский лидер.