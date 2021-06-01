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Россия и Белоруссия проработают ответ на санкции Запада, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия проработают ответ на санкции Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.06.2021
Россия и Белоруссия проработают ответ на санкции Запада, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительствам Белоруссии и РФ поручено проработать совместную реакцию на санкции Запада. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:49
2021-06-01T13:21
сочи
александр лукашенко
владимир путин
в мире
россия
белоруссия
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МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительствам Белоруссии и РФ поручено проработать совместную реакцию на санкции Запада.Как пишет издание "СБ.Беларусь сегодня", значительное время на переговорах в Сочи Лукашенко и президент России Владимир Путин посвятили вопросу ответа на санкции. "Решено поручить правительствам проработать, как будем реагировать", - сообщает госиздание со ссылкой на слова Лукашенко."Я прошу, Роман Александрович (Головченко, премьер-министр – ред.), не затягивать решение этого вопроса. Это все должно быть разумно, не наскоком, не надо стрелять себе в ногу, в руку, а то еще и в голову, – отметил Лукашенко.Как отмечает "СБ.Беларусь сегодня", в продолжение темы Лукашенко сообщил, что обсудил в Сочи с российским коллегой предстоящую встречу Путина с президентом США Джо Байденом, достаточное внимание уделили ситуации на Украине, вернулись к проблеме пандемии коронавируса.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва полны решимости вместе противостоять нападкам со стороны "определенных сил" извне.Как отмечает издание "СБ.Беларусь сегодня", Лукашенко поделился, что от переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи у него осталось хорошее впечатление."По долгоиграющим вопросам по газу и нефти наконец-то началось какое-то движение, и неплохое движение. Думаю, что если мы будем вместе работать, активно работать, и многие другие вопросы решатся, которые надо решать", - приводит издание слова Лукашенко.Как добавляет "СБ.Беларусь сегодня", Лукашенко обратил внимание на то, что Путин понимает, что вокруг Союзного государства начинают объединяться определенные силы и пытаться давить на Белоруссию и Россию. "Мы абсолютно одинаково оцениваем эту ситуацию и полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам", - отметил белорусский лидер.
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/mid-1734900156.html
https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html
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сочи, александр лукашенко, владимир путин, в мире, россия, белоруссия

Россия и Белоруссия проработают ответ на санкции Запада, заявил Лукашенко

12:49 01.06.2021 (обновлено: 13:21 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительствам Белоруссии и РФ поручено проработать совместную реакцию на санкции Запада.
Как пишет издание "СБ.Беларусь сегодня", значительное время на переговорах в Сочи Лукашенко и президент России Владимир Путин посвятили вопросу ответа на санкции. "Решено поручить правительствам проработать, как будем реагировать", - сообщает госиздание со ссылкой на слова Лукашенко.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 12:12В мире
В МИД обозначили реакцию Москвы на возможные санкции Запада по Белоруссии
"Я прошу, Роман Александрович (Головченко, премьер-министр – ред.), не затягивать решение этого вопроса. Это все должно быть разумно, не наскоком, не надо стрелять себе в ногу, в руку, а то еще и в голову, – отметил Лукашенко.
Как отмечает "СБ.Беларусь сегодня", в продолжение темы Лукашенко сообщил, что обсудил в Сочи с российским коллегой предстоящую встречу Путина с президентом США Джо Байденом, достаточное внимание уделили ситуации на Украине, вернулись к проблеме пандемии коронавируса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва полны решимости вместе противостоять нападкам со стороны "определенных сил" извне.
Как отмечает издание "СБ.Беларусь сегодня", Лукашенко поделился, что от переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи у него осталось хорошее впечатление.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 08:00
Почему у Запада нет приемов против Лукашенко
"По долгоиграющим вопросам по газу и нефти наконец-то началось какое-то движение, и неплохое движение. Думаю, что если мы будем вместе работать, активно работать, и многие другие вопросы решатся, которые надо решать", - приводит издание слова Лукашенко.
Как добавляет "СБ.Беларусь сегодня", Лукашенко обратил внимание на то, что Путин понимает, что вокруг Союзного государства начинают объединяться определенные силы и пытаться давить на Белоруссию и Россию. "Мы абсолютно одинаково оцениваем эту ситуацию и полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам", - отметил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
12:40
Лукашенко рассказал о поставках современного вооружения из России
 
СочиАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ миреРоссияБелоруссия
 
 
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