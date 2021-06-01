Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/lukashenko-1735074396.html
Лукашенко рассказал о поставках современного вооружения из России
Лукашенко рассказал о поставках современного вооружения из России - РИА Новости, 01.06.2021
Лукашенко рассказал о поставках современного вооружения из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в республику современное вооружение, поручил должностным лицам составить его перечень... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:40
2021-06-01T13:01
александр лукашенко
сочи
оружие
армия
в мире
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733947631_0:0:2480:1395_1920x0_80_0_0_40ba960d9346e09bd9cf52c0b70a9e36.jpg
МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в республику современное вооружение, поручил должностным лицам составить его перечень вместе с российскими коллегами.Как сообщило во вторник на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня", президент Белоруссии на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что одной из тем переговоров президентов Белоруссии и России в Сочи стала "кооперация в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Беларусь"."На каких условиях это будет сделано, еще предстоит определиться", - говорится в сообщении со ссылкой на Лукашенко.По данным издания, "Лукашенко поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси".
https://ria.ru/20210601/armiya-1735060426.html
сочи
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733947631_428:0:2125:1273_1920x0_80_0_0_78ff5df5663489119018d9a656c0cb4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, сочи, оружие, армия, в мире, россия, белоруссия

Лукашенко рассказал о поставках современного вооружения из России

12:40 01.06.2021 (обновлено: 13:01 01.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в республику современное вооружение, поручил должностным лицам составить его перечень вместе с российскими коллегами.
Как сообщило во вторник на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня", президент Белоруссии на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что одной из тем переговоров президентов Белоруссии и России в Сочи стала "кооперация в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Беларусь".
"На каких условиях это будет сделано, еще предстоит определиться", - говорится в сообщении со ссылкой на Лукашенко.
По данным издания, "Лукашенко поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси".
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
11:29
Несколько стран хотят купить новый российский Су-57
 
Александр ЛукашенкоСочиОружиеАрмияВ миреРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
22:52В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью
Лента новостейМолния