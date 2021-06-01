https://ria.ru/20210601/lukashenko-1735074396.html
Лукашенко рассказал о поставках современного вооружения из России
Лукашенко рассказал о поставках современного вооружения из России - РИА Новости, 01.06.2021
Лукашенко рассказал о поставках современного вооружения из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в республику современное вооружение, поручил должностным лицам составить его перечень... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:40
2021-06-01T12:40
2021-06-01T13:01
александр лукашенко
сочи
оружие
армия
в мире
россия
белоруссия
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в республику современное вооружение, поручил должностным лицам составить его перечень вместе с российскими коллегами.Как сообщило во вторник на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня", президент Белоруссии на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что одной из тем переговоров президентов Белоруссии и России в Сочи стала "кооперация в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Беларусь"."На каких условиях это будет сделано, еще предстоит определиться", - говорится в сообщении со ссылкой на Лукашенко.По данным издания, "Лукашенко поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси".
https://ria.ru/20210601/armiya-1735060426.html
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александр лукашенко, сочи, оружие, армия, в мире, россия, белоруссия