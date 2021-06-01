https://ria.ru/20210601/lukashenko-1735074396.html

Лукашенко рассказал о поставках современного вооружения из России

Лукашенко рассказал о поставках современного вооружения из России - РИА Новости, 01.06.2021

Лукашенко рассказал о поставках современного вооружения из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в республику современное вооружение, поручил должностным лицам составить его перечень... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:40

2021-06-01T12:40

2021-06-01T13:01

александр лукашенко

сочи

оружие

армия

в мире

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733947631_0:0:2480:1395_1920x0_80_0_0_40ba960d9346e09bd9cf52c0b70a9e36.jpg

МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в республику современное вооружение, поручил должностным лицам составить его перечень вместе с российскими коллегами.Как сообщило во вторник на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня", президент Белоруссии на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что одной из тем переговоров президентов Белоруссии и России в Сочи стала "кооперация в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Беларусь"."На каких условиях это будет сделано, еще предстоит определиться", - говорится в сообщении со ссылкой на Лукашенко.По данным издания, "Лукашенко поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси".

https://ria.ru/20210601/armiya-1735060426.html

сочи

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, сочи, оружие, армия, в мире, россия, белоруссия