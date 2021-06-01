Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/lukashenko-1735073185.html
Лукашенко рассказал о документах, которые он привез на встречу с Путиным
Лукашенко рассказал о документах, которые он привез на встречу с Путиным - РИА Новости, 01.06.2021
Лукашенко рассказал о документах, которые он привез на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что было в черном чемодане, который он привез с собой на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:35
2021-06-01T15:47
россия
сша
политика
александр лукашенко
владимир путин
китай
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735082376_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_75332cd0b71fb8c38c138525c284256d.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что было в черном чемодане, который он привез с собой на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко отметил, что содержимое кейса заинтересовало многих, а в некоторых СМИ эту тему даже вынесли на первые полосы.По его словам, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Президенты давно взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон."О ситуации вокруг Белоруссии и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина", — пояснил Лукашенко.На прошлой неделе лидеры двух стран в Сочи провели переговоры, которые продлились два дня. Президенты, среди прочего, договорились о перечислении второго транша российского госкредита Минску и решили пустить новые рейсы "Белавиа" в российские города. Также главы государств обсудили задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем рейсом Ryanair. Белорусские власти взяли их под стражу, когда самолет сел после сообщения о бомбе на борту, которое оказалось ложным.В Кремле назвали встречу конструктивной и содержательной.
https://ria.ru/20210529/vstrecha-1734755722.html
https://ria.ru/20210529/transh-1734751644.html
россия
сша
китай
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лукашенко о содержимом черного чемодана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным привез материалы спецслужб республики о ситуации вокруг Союзного государства и Китая.
2021-06-01T12:35
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735082376_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5e7d5b0a830a70e9e19c2a5404dd4bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, политика, александр лукашенко, владимир путин, китай, белоруссия

Лукашенко рассказал о документах, которые он привез на встречу с Путиным

12:35 01.06.2021 (обновлено: 15:47 01.06.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что было в черном чемодане, который он привез с собой на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Лукашенко отметил, что содержимое кейса заинтересовало многих, а в некоторых СМИ эту тему даже вынесли на первые полосы.

"Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать", — заявил Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.

По его словам, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Президенты давно взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон.
"О ситуации вокруг Белоруссии и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина", — пояснил Лукашенко.
Путин и Лукашенко наблюдали за дельфинами на морской прогулке после переговоров - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 20:29
Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку
На прошлой неделе лидеры двух стран в Сочи провели переговоры, которые продлились два дня. Президенты, среди прочего, договорились о перечислении второго транша российского госкредита Минску и решили пустить новые рейсы "Белавиа" в российские города.
Также главы государств обсудили задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем рейсом Ryanair. Белорусские власти взяли их под стражу, когда самолет сел после сообщения о бомбе на борту, которое оказалось ложным.
В Кремле назвали встречу конструктивной и содержательной.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 19:32
Песков сказал, когда Белоруссия получит второй транш кредита
 
РоссияСШАПолитикаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинКитайБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
22:52В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью
Лента новостейМолния