https://ria.ru/20210601/lukashenko-1735073185.html

Лукашенко рассказал о документах, которые он привез на встречу с Путиным

Лукашенко рассказал о документах, которые он привез на встречу с Путиным - РИА Новости, 01.06.2021

Лукашенко рассказал о документах, которые он привез на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что было в черном чемодане, который он привез с собой на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:35

2021-06-01T12:35

2021-06-01T15:47

россия

сша

политика

александр лукашенко

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белоруссия

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что было в черном чемодане, который он привез с собой на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко отметил, что содержимое кейса заинтересовало многих, а в некоторых СМИ эту тему даже вынесли на первые полосы.По его словам, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Президенты давно взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон."О ситуации вокруг Белоруссии и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина", — пояснил Лукашенко.На прошлой неделе лидеры двух стран в Сочи провели переговоры, которые продлились два дня. Президенты, среди прочего, договорились о перечислении второго транша российского госкредита Минску и решили пустить новые рейсы "Белавиа" в российские города. Также главы государств обсудили задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем рейсом Ryanair. Белорусские власти взяли их под стражу, когда самолет сел после сообщения о бомбе на борту, которое оказалось ложным.В Кремле назвали встречу конструктивной и содержательной.

https://ria.ru/20210529/vstrecha-1734755722.html

https://ria.ru/20210529/transh-1734751644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лукашенко о содержимом черного чемодана Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным привез материалы спецслужб республики о ситуации вокруг Союзного государства и Китая. 2021-06-01T12:35 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, политика, александр лукашенко, владимир путин, китай, белоруссия