https://ria.ru/20210601/lukashenko-1735070121.html

Лукашенко прокомментировал отказ ряда стран летать над Белоруссией

Лукашенко прокомментировал отказ ряда стран летать над Белоруссией - РИА Новости, 01.06.2021

Лукашенко прокомментировал отказ ряда стран летать над Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за ограничений Запада в авиасфере по отношению к республике Минск недополучит гораздо меньше, чем... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:19

2021-06-01T12:19

2021-06-01T12:55

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

александр лукашенко

в мире

белоруссия

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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за ограничений Запада в авиасфере по отношению к республике Минск недополучит гораздо меньше, чем западные страны потеряют из-за облета белорусского воздушного пространства.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Как сообщило во вторник на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня", президент Белоруссии на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что на недавней встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным была поднята тема этого инцидента."В связи с тем, что запретили летать в западном направлении, у компании есть определенные проблемы – наверное, процентов 25 проблем добавилось в связи с ковидом еще. Ну и государственный бюджет недополучит какие-то копейки в связи с тем, что они не хотят летать над нашей территорией. Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу территорию", - приводит издание слова Лукашенко.

https://ria.ru/20210528/samolet-1734514789.html

https://ria.ru/20210526/piratstvo-1734288581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, в мире, белоруссия