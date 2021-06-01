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Лукашенко прокомментировал отказ ряда стран летать над Белоруссией
Лукашенко прокомментировал отказ ряда стран летать над Белоруссией - РИА Новости, 01.06.2021
Лукашенко прокомментировал отказ ряда стран летать над Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за ограничений Запада в авиасфере по отношению к республике Минск недополучит гораздо меньше, чем... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:19
2021-06-01T12:55
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
александр лукашенко
в мире
белоруссия
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за ограничений Запада в авиасфере по отношению к республике Минск недополучит гораздо меньше, чем западные страны потеряют из-за облета белорусского воздушного пространства.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Как сообщило во вторник на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня", президент Белоруссии на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что на недавней встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным была поднята тема этого инцидента."В связи с тем, что запретили летать в западном направлении, у компании есть определенные проблемы – наверное, процентов 25 проблем добавилось в связи с ковидом еще. Ну и государственный бюджет недополучит какие-то копейки в связи с тем, что они не хотят летать над нашей территорией. Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу территорию", - приводит издание слова Лукашенко.
https://ria.ru/20210528/samolet-1734514789.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, в мире, белоруссия

Лукашенко прокомментировал отказ ряда стран летать над Белоруссией

12:19 01.06.2021 (обновлено: 12:55 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за ограничений Запада в авиасфере по отношению к республике Минск недополучит гораздо меньше, чем западные страны потеряют из-за облета белорусского воздушного пространства.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
Как сообщило во вторник на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня", президент Белоруссии на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что на недавней встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным была поднята тема этого инцидента.
"В связи с тем, что запретили летать в западном направлении, у компании есть определенные проблемы – наверное, процентов 25 проблем добавилось в связи с ковидом еще. Ну и государственный бюджет недополучит какие-то копейки в связи с тем, что они не хотят летать над нашей территорией. Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу территорию", - приводит издание слова Лукашенко.
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 16:48
Президент Австрии назвал инцидент с рейсом Ryanair воздушным пиратством
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairАлександр ЛукашенкоВ миреБелоруссия
 
 
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