https://ria.ru/20210601/legkostupova-1735087379.html

Дочь Легкоступовой представила в Сети песню в память о своей матери

Дочь Легкоступовой представила в Сети песню в память о своей матери - РИА Новости, 01.06.2021

Дочь Легкоступовой представила в Сети песню в память о своей матери

Анэтта Бриль — дочь певицы Валентины Легкоступовой, которая внезапно скончалась в августе 2020 года в возрасте 54 лет, выпустила в Сети трогательную песню... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:18

2021-06-01T15:18

2021-06-01T18:15

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Анэтта Бриль — дочь певицы Валентины Легкоступовой, которая внезапно скончалась в августе 2020 года в возрасте 54 лет, выпустила в Сети трогательную песню "Мама" в память об артистке. Автор песни — Вадим Антонов. На своей странице в Instagram он отметил, что эту композицию посвятил всем детям и их мамам, а также поздравил дочь Легкоступовой с дебютом. Ранее Бриль рассказывала, что ее мама всегда мечтала, чтобы она перепела песни, которые были не оценены или не услышаны. Правда, тогда дочь певицы считала, что время для этого еще не пришло, но этой весной пересмотрела свои взгляды."Я хочу, чтобы маму помнили как всеми любимую артистку с безупречной репутацией и добрым сердцем. Хочу, чтобы ее песни помнили и слушали. Именно поэтому сегодня я хочу сделать все, чтобы они звучали, и дать им новую жизнь", — пояснила Анэтта.

https://ria.ru/20200814/1575807957.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, валентина легкоступова, новости культуры, шоу-бизнес