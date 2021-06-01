Дочь Легкоступовой представила в Сети песню в память о своей матери
15:18 01.06.2021 (обновлено: 18:15 01.06.2021)
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Анэтта Бриль — дочь певицы Валентины Легкоступовой, которая внезапно скончалась в августе 2020 года в возрасте 54 лет, выпустила в Сети трогательную песню "Мама" в память об артистке.
"Это моя личная история. Это самая важная для меня песня. Это моя исповедь о любви к самому дорогому и ценному, что есть у каждого из нас — о любви к маме. О любви, которая будет жить всегда. О любви, которую каждый из нас несет всю жизнь", — написала Анэтта Бриль в Instagram.
Автор песни — Вадим Антонов. На своей странице в Instagram он отметил, что эту композицию посвятил всем детям и их мамам, а также поздравил дочь Легкоступовой с дебютом.
"Анэтта! Это твоя первая собственная песня. Я рад, что именно со мной ты ее записала и выпустила", — подчеркнул Антонов.
Ранее Бриль рассказывала, что ее мама всегда мечтала, чтобы она перепела песни, которые были не оценены или не услышаны. Правда, тогда дочь певицы считала, что время для этого еще не пришло, но этой весной пересмотрела свои взгляды.
"Я хочу, чтобы маму помнили как всеми любимую артистку с безупречной репутацией и добрым сердцем. Хочу, чтобы ее песни помнили и слушали. Именно поэтому сегодня я хочу сделать все, чтобы они звучали, и дать им новую жизнь", — пояснила Анэтта.
14 августа 2020, 21:42КультураМалиновый звон. Памяти Валентины Легкоступовой