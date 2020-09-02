https://ria.ru/20200902/legkostupova-1576624970.html
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале озвучила результаты вскрытия тела. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:00
2020-09-02T13:00
2020-09-02T13:46
валентина легкоступова
пусть говорят
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Дочь певицы <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a> Анетта Бриль в эфире программы <a href="https://www.1tv.ru/shows/pust-govoryat" target="_blank">"Пусть говорят"</a> на Первом канале озвучила результаты вскрытия тела.Бриль считает, что муж Легкоступовой Юрий Фирсов допустил халатность, не вызвав вовремя скорую помощь. Певица скончалась 14 августа на 55-м году жизни. До этого появилась информация, что она попала в больницу с травмой головы. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире.
https://ria.ru/20200825/legkostupova-1576295529.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина легкоступова, пусть говорят