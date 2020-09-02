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Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале озвучила результаты вскрытия тела. РИА Новости, 02.09.2020
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Дочь певицы <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a> Анетта Бриль в эфире программы <a href="https://www.1tv.ru/shows/pust-govoryat" target="_blank">"Пусть говорят"</a> на Первом канале озвучила результаты вскрытия тела.Бриль считает, что муж Легкоступовой Юрий Фирсов допустил халатность, не вызвав вовремя скорую помощь. Певица скончалась 14 августа на 55-м году жизни. До этого появилась информация, что она попала в больницу с травмой головы. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире.
https://ria.ru/20200825/legkostupova-1576295529.html
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валентина легкоступова, пусть говорят

Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой

13:00 02.09.2020 (обновлено: 13:46 02.09.2020)
130269
© РИА Новости / Антон Денисов Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
 Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале озвучила результаты вскрытия тела.

"Вскрытие показало, что причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени", — сообщила она.

Бриль считает, что муж Легкоступовой Юрий Фирсов допустил халатность, не вызвав вовремя скорую помощь.
Певица скончалась 14 августа на 55-м году жизни. До этого появилась информация, что она попала в больницу с травмой головы. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 16:27
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Валентина ЛегкоступоваПусть говорят
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