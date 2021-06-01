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Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении России
Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении России - РИА Новости, 01.06.2021
Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении России
НАТО вынашивает планы, которые могут навредить России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:49
2021-06-01T19:16
сергей лавров
россия
нато
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. НАТО вынашивает планы, которые могут навредить России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.Об этом, по его словам, говорит нежелание альянса выполнять взятые на себя обязательства."Уже даже не просто игнорируют, а когда мы предлагаем переподтвердить то, что было заявлено, например принцип неделимости безопасности — что никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, — они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить. Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении России. Я хочу ошибаться", — сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС в формате видеоконференции.Министр, в частности, напомнил, что прекращение приближения Североатлантического альянса к границам России — это одно из обязательств, которые взял на себя Брюссель, но неоднократно нарушал.При этом Лавров заявил, что Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия — НАТО."Пускай, прежде всего, военные начнут разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учетом грубейшего нарушения нашими натовскими коллегами договоренностей, заключенных в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов", — отметил он.Ранее Лавров говорил, что в Брюсселе уже около двух лет не могут рассмотреть конкретные предложения, переданные по линии нашего Генерального штаба Вооруженных сил. Они заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов Военно-воздушных сил России и стран НАТО и кораблей военно-морских флотов. Также Москва предложила согласовать дистанцию, на которую будут "отодвинуты" от линии соприкосновения военные учения как России, так и Североатлантического альянса.Совет Россия — НАТО начал свою работу в мае 2002 года. Он долгое время выполнял функции главного форума для сотрудничества и координации Москвы и Брюсселя, однако после возращения Крыма в 2014 году его деятельность заморозили на неопределенное время.
https://ria.ru/20210601/nato-1735090877.html
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353
60
"У них есть некие злонамеренные планы в отношении России" – Лавров о НАТО
НАТО вынашивает планы, которые могут навредить России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом, по его словам, говорит нежелание альянса выполнять взятые на себя обязательства.
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сергей лавров, россия, нато, в мире

Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении России

16:49 01.06.2021 (обновлено: 19:16 01.06.2021)
 
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. НАТО вынашивает планы, которые могут навредить России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Об этом, по его словам, говорит нежелание альянса выполнять взятые на себя обязательства.
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"Уже даже не просто игнорируют, а когда мы предлагаем переподтвердить то, что было заявлено, например принцип неделимости безопасности — что никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, — они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить. Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении России. Я хочу ошибаться", — сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС в формате видеоконференции.
Министр, в частности, напомнил, что прекращение приближения Североатлантического альянса к границам России — это одно из обязательств, которые взял на себя Брюссель, но неоднократно нарушал.
При этом Лавров заявил, что Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия — НАТО.
"Пускай, прежде всего, военные начнут разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учетом грубейшего нарушения нашими натовскими коллегами договоренностей, заключенных в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов", — отметил он.
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Ранее Лавров говорил, что в Брюсселе уже около двух лет не могут рассмотреть конкретные предложения, переданные по линии нашего Генерального штаба Вооруженных сил.
Они заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов Военно-воздушных сил России и стран НАТО и кораблей военно-морских флотов.
Также Москва предложила согласовать дистанцию, на которую будут "отодвинуты" от линии соприкосновения военные учения как России, так и Североатлантического альянса.
Совет Россия — НАТО начал свою работу в мае 2002 года. Он долгое время выполнял функции главного форума для сотрудничества и координации Москвы и Брюсселя, однако после возращения Крыма в 2014 году его деятельность заморозили на неопределенное время.
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