Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/kuznetsova-1735082011.html
Кузнецова назвала регионы, лидирующие по доступности допобразования
Кузнецова назвала регионы, лидирующие по доступности допобразования - РИА Новости, 01.06.2021
Кузнецова назвала регионы, лидирующие по доступности допобразования
Камчатский край, Мордовия, Магаданская, Костромская и Рязанская области являются лидерами среди российских регионов по уровню доступности дополнительного... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:21
2021-06-01T13:21
россия
анна кузнецова
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728124600_0:125:3071:1852_1920x0_80_0_0_b1f277c907f0a1b2f9defcedae1a7d1c.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Камчатский край, Мордовия, Магаданская, Костромская и Рязанская области являются лидерами среди российских регионов по уровню доступности дополнительного образования, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова."Если говорить о доступности дополнительного образования, в пятерку лидеров, по нашим подсчетам, вошли Магаданская область, Камчатский край, Костромская область, Республика Мордовия и Рязанская область", — рассказала Кузнецова на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.При этом омбудсмен отметила, что по качеству допобразования лидеры – Оренбургская область, Камчатский край, Белгородская область, Республика Крым и Республика Марий Эл.
https://sn.ria.ru/20210205/dopobrazovanie-1595960113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728124600_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_5b90dcf68c9738b2f9ba4ca1c77528a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анна кузнецова, образование - общество, общество

Кузнецова назвала регионы, лидирующие по доступности допобразования

13:21 01.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Камчатский край, Мордовия, Магаданская, Костромская и Рязанская области являются лидерами среди российских регионов по уровню доступности дополнительного образования, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Если говорить о доступности дополнительного образования, в пятерку лидеров, по нашим подсчетам, вошли Магаданская область, Камчатский край, Костромская область, Республика Мордовия и Рязанская область", — рассказала Кузнецова на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
При этом омбудсмен отметила, что по качеству допобразования лидеры – Оренбургская область, Камчатский край, Белгородская область, Республика Крым и Республика Марий Эл.
Эрнетта Беткер - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 09:00
Между нами монитор: как педагоги допобразования выживали в онлайне
 
РоссияАнна КузнецоваОбразование - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
22:52В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью
Лента новостейМолния