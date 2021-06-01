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Кузнецова назвала регионы, лидирующие по доступности допобразования

Кузнецова назвала регионы, лидирующие по доступности допобразования - РИА Новости, 01.06.2021

Кузнецова назвала регионы, лидирующие по доступности допобразования

Камчатский край, Мордовия, Магаданская, Костромская и Рязанская области являются лидерами среди российских регионов по уровню доступности дополнительного... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:21

2021-06-01T13:21

2021-06-01T13:21

россия

анна кузнецова

образование - общество

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Камчатский край, Мордовия, Магаданская, Костромская и Рязанская области являются лидерами среди российских регионов по уровню доступности дополнительного образования, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова."Если говорить о доступности дополнительного образования, в пятерку лидеров, по нашим подсчетам, вошли Магаданская область, Камчатский край, Костромская область, Республика Мордовия и Рязанская область", — рассказала Кузнецова на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.При этом омбудсмен отметила, что по качеству допобразования лидеры – Оренбургская область, Камчатский край, Белгородская область, Республика Крым и Республика Марий Эл.

https://sn.ria.ru/20210205/dopobrazovanie-1595960113.html

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россия, анна кузнецова, образование - общество, общество