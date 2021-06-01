https://ria.ru/20210601/kurts-1735138387.html

Курц назвал условие для введения санкций против Белоруссии

Курц назвал условие для введения санкций против Белоруссии - РИА Новости, 01.06.2021

Курц назвал условие для введения санкций против Белоруссии

Если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться, Австрия считает целесообразным рассмотреть в ЕС новые санкции против Минска, заявил во вторник канцлер Австрии... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T17:43

2021-06-01T17:43

2021-06-01T17:58

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себастьян курц

минск

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австрия

политика

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ВЕНА, 1 июн - РИА Новости. Если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться, Австрия считает целесообразным рассмотреть в ЕС новые санкции против Минска, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.Курц во вторник провел видеоконференцию с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. По итогам беседы австрийский канцлер сообщил, что ситуация в этой стране не улучшилась, более того - можно говорить о ее эскалации после инцидента с бортом Ryanair.По его словам, Тихановская сообщила о тяжелом положении политических заключенных в Белоруссии и даже о суициде одного из них. Курц заявил о необходимости контакта с Тихановской и ведущими представителями гражданского общества, чтобы лучшим образом поддержать их.

https://ria.ru/20210601/lukashenko-1735076013.html

минск

белоруссия

австрия

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задержание основателя telegram-канала nexta, себастьян курц, минск, белоруссия, австрия, политика