Курц назвал условие для введения санкций против Белоруссии
17:43 01.06.2021 (обновлено: 17:58 01.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
ВЕНА, 1 июн - РИА Новости. Если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться, Австрия считает целесообразным рассмотреть в ЕС новые санкции против Минска, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курц во вторник провел видеоконференцию с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. По итогам беседы австрийский канцлер сообщил, что ситуация в этой стране не улучшилась, более того - можно говорить о ее эскалации после инцидента с бортом Ryanair.
"Я хотел бы сказать открыто - если не будет улучшения ситуации, мы считаем абсолютно целесообразным снова обсудить на европейском уровне, нужны ли дальнейшие меры. Ситуация очень трудная, напряженная, и я считаю важным нам как Евросоюзу поддержать население и гражданское общество в Белоруссии", - сказал Курц на пресс-конференции после видеоконференции.
По его словам, Тихановская сообщила о тяжелом положении политических заключенных в Белоруссии и даже о суициде одного из них. Курц заявил о необходимости контакта с Тихановской и ведущими представителями гражданского общества, чтобы лучшим образом поддержать их.