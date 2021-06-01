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Курц назвал условие для введения санкций против Белоруссии
Курц назвал условие для введения санкций против Белоруссии - РИА Новости, 01.06.2021
Курц назвал условие для введения санкций против Белоруссии
Если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться, Австрия считает целесообразным рассмотреть в ЕС новые санкции против Минска, заявил во вторник канцлер Австрии... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T17:43
2021-06-01T17:58
задержание основателя telegram-канала nexta
себастьян курц
минск
белоруссия
австрия
политика
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ВЕНА, 1 июн - РИА Новости. Если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться, Австрия считает целесообразным рассмотреть в ЕС новые санкции против Минска, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.Курц во вторник провел видеоконференцию с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. По итогам беседы австрийский канцлер сообщил, что ситуация в этой стране не улучшилась, более того - можно говорить о ее эскалации после инцидента с бортом Ryanair.По его словам, Тихановская сообщила о тяжелом положении политических заключенных в Белоруссии и даже о суициде одного из них. Курц заявил о необходимости контакта с Тихановской и ведущими представителями гражданского общества, чтобы лучшим образом поддержать их.
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задержание основателя telegram-канала nexta, себастьян курц, минск, белоруссия, австрия, политика

Курц назвал условие для введения санкций против Белоруссии

17:43 01.06.2021 (обновлено: 17:58 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 1 июн - РИА Новости. Если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться, Австрия считает целесообразным рассмотреть в ЕС новые санкции против Минска, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курц во вторник провел видеоконференцию с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. По итогам беседы австрийский канцлер сообщил, что ситуация в этой стране не улучшилась, более того - можно говорить о ее эскалации после инцидента с бортом Ryanair.
"Я хотел бы сказать открыто - если не будет улучшения ситуации, мы считаем абсолютно целесообразным снова обсудить на европейском уровне, нужны ли дальнейшие меры. Ситуация очень трудная, напряженная, и я считаю важным нам как Евросоюзу поддержать население и гражданское общество в Белоруссии", - сказал Курц на пресс-конференции после видеоконференции.
По его словам, Тихановская сообщила о тяжелом положении политических заключенных в Белоруссии и даже о суициде одного из них. Курц заявил о необходимости контакта с Тихановской и ведущими представителями гражданского общества, чтобы лучшим образом поддержать их.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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Задержание основателя Telegram-канала NextaСебастьян КурцМинскБелоруссияАвстрияПолитика
 
 
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