https://ria.ru/20210601/krym-1735128115.html

Байдену после слов о правах человека напомнили о блокаде Крыма

Байдену после слов о правах человека напомнили о блокаде Крыма - РИА Новости, 01.06.2021

Байдену после слов о правах человека напомнили о блокаде Крыма

Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов призвал главу США Джо Байдена отреагировать на... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:55

2021-06-01T16:55

2021-06-01T18:04

россия

георгий мурадов

владимир путин

киев

в мире

политика

продовольственная блокада крыма

джо байден

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов призвал главу США Джо Байдена отреагировать на массовые нарушения прав жителей полуострова из-за санкций и блокад, введенных западными странами и Украиной.Ранее американский лидер заявил, что на встрече с Владимиром Путиным он поднимет тему соблюдения прав человека в России. Байден заявил, что не останется в стороне и не позволит нарушать эти права.Мурадов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что глава Белого дома проявит принципиальность по этому вопросу. Он также напомнил, что введенные западными странами и Киевом ограничения нарушают права крымчан на доступ к воде и другим природным ресурсам, а также ограничивают свободу передвижения и распространения информации.Эти, как подчеркнул политик, незаконные акции противоречат Уставу ООН, Всемирной декларации о правах человека, Декларации ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, и другим многочисленным резолюциям.Встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты и многое другое.Все новости Крыма читайте на сайте "РИА Крым">>

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/vstrecha-1735092830.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/krym-1734437055.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, георгий мурадов, владимир путин, киев, в мире, политика, продовольственная блокада крыма, джо байден, оон, сша