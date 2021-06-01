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Байдену после слов о правах человека напомнили о блокаде Крыма
Байдену после слов о правах человека напомнили о блокаде Крыма - РИА Новости, 01.06.2021
Байдену после слов о правах человека напомнили о блокаде Крыма
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов призвал главу США Джо Байдена отреагировать на... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:55
2021-06-01T18:04
россия
георгий мурадов
владимир путин
киев
в мире
политика
продовольственная блокада крыма
джо байден
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов призвал главу США Джо Байдена отреагировать на массовые нарушения прав жителей полуострова из-за санкций и блокад, введенных западными странами и Украиной.Ранее американский лидер заявил, что на встрече с Владимиром Путиным он поднимет тему соблюдения прав человека в России. Байден заявил, что не останется в стороне и не позволит нарушать эти права.Мурадов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что глава Белого дома проявит принципиальность по этому вопросу. Он также напомнил, что введенные западными странами и Киевом ограничения нарушают права крымчан на доступ к воде и другим природным ресурсам, а также ограничивают свободу передвижения и распространения информации.Эти, как подчеркнул политик, незаконные акции противоречат Уставу ООН, Всемирной декларации о правах человека, Декларации ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, и другим многочисленным резолюциям.Встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты и многое другое.Все новости Крыма читайте на сайте "РИА Крым"&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/vstrecha-1735092830.html
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россия, георгий мурадов, владимир путин, киев, в мире, политика, продовольственная блокада крыма, джо байден, оон, сша

Байдену после слов о правах человека напомнили о блокаде Крыма

16:55 01.06.2021 (обновлено: 18:04 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов призвал главу США Джо Байдена отреагировать на массовые нарушения прав жителей полуострова из-за санкций и блокад, введенных западными странами и Украиной.
Ранее американский лидер заявил, что на встрече с Владимиром Путиным он поднимет тему соблюдения прав человека в России. Байден заявил, что не останется в стороне и не позволит нарушать эти права.
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Мурадов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что глава Белого дома проявит принципиальность по этому вопросу. Он также напомнил, что введенные западными странами и Киевом ограничения нарушают права крымчан на доступ к воде и другим природным ресурсам, а также ограничивают свободу передвижения и распространения информации.
Эти, как подчеркнул политик, незаконные акции противоречат Уставу ООН, Всемирной декларации о правах человека, Декларации ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, и другим многочисленным резолюциям.
"Крымчане, представители различных национальностей, много раз обращались в ООН и в другие международные организации по этим вопросам. Нас не услышали. Может быть, Джо Байден услышит, что и жизни крымчан имеют значение?" — заключил постпред.
Встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты и многое другое.
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РоссияГеоргий МурадовВладимир ПутинКиевВ миреПолитикаПродовольственная блокада КрымаДжо БайденООНСША
 
 
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