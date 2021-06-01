https://ria.ru/20210601/krym-1735038040.html

В Крыму отвергли предложение Зеленского об обсуждении статуса полуострова

В Крыму отвергли предложение Зеленского об обсуждении статуса полуострова - РИА Новости, 01.06.2021

В Крыму отвергли предложение Зеленского об обсуждении статуса полуострова

Российский статус Крыма не будет обсуждаться с Украиной, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T09:10

2021-06-01T09:10

2021-06-01T12:00

россия

юрий гемпель

владимир зеленский

владимир путин

франция

севастополь

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_2a1d5cdec5bef5d83cf5365062881c87.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Российский статус Крыма не будет обсуждаться с Украиной, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он выступает за объединение переговоров по Крыму, Донбассу и "Северному потоку — 2" на одной площадке, которой мог бы стать "нормандский формат"."Складывается ощущение, что Зеленский живет в параллельном мире. Ему пора признать свершившийся факт возвращения полуострова в Россию, так как тема российского статуса Крыма не будет обсуждаться с Украиной. Переговоры на это счет исключены. Речь может идти только о налаживании приграничного сотрудничества", — сказал Гемпель.По его словам, на референдуме семь лет назад крымчане сделали окончательный и бесповоротный выбор."Киев обязан считаться с выбором крымчан, а не спекулировать на этой теме", — подчеркнул собеседник агентства.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210531/obyasnenie-1734881227.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/ukraina-1734841119.html

россия

франция

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий гемпель, владимир зеленский, владимир путин, франция, севастополь, оон, в мире