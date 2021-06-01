В Крыму отвергли предложение Зеленского об обсуждении статуса полуострова
09:10 01.06.2021 (обновлено: 12:00 01.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Российский статус Крыма не будет обсуждаться с Украиной, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он выступает за объединение переговоров по Крыму, Донбассу и "Северному потоку — 2" на одной площадке, которой мог бы стать "нормандский формат".
"Складывается ощущение, что Зеленский живет в параллельном мире. Ему пора признать свершившийся факт возвращения полуострова в Россию, так как тема российского статуса Крыма не будет обсуждаться с Украиной. Переговоры на это счет исключены. Речь может идти только о налаживании приграничного сотрудничества", — сказал Гемпель.
По его словам, на референдуме семь лет назад крымчане сделали окончательный и бесповоротный выбор.
"Киев обязан считаться с выбором крымчан, а не спекулировать на этой теме", — подчеркнул собеседник агентства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.