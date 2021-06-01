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В Крыму отвергли предложение Зеленского об обсуждении статуса полуострова
В Крыму отвергли предложение Зеленского об обсуждении статуса полуострова - РИА Новости, 01.06.2021
В Крыму отвергли предложение Зеленского об обсуждении статуса полуострова
Российский статус Крыма не будет обсуждаться с Украиной, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:10
2021-06-01T12:00
россия
юрий гемпель
владимир зеленский
владимир путин
франция
севастополь
оон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Российский статус Крыма не будет обсуждаться с Украиной, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он выступает за объединение переговоров по Крыму, Донбассу и "Северному потоку — 2" на одной площадке, которой мог бы стать "нормандский формат"."Складывается ощущение, что Зеленский живет в параллельном мире. Ему пора признать свершившийся факт возвращения полуострова в Россию, так как тема российского статуса Крыма не будет обсуждаться с Украиной. Переговоры на это счет исключены. Речь может идти только о налаживании приграничного сотрудничества", — сказал Гемпель.По его словам, на референдуме семь лет назад крымчане сделали окончательный и бесповоротный выбор."Киев обязан считаться с выбором крымчан, а не спекулировать на этой теме", — подчеркнул собеседник агентства.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210531/obyasnenie-1734881227.html
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россия, юрий гемпель, владимир зеленский, владимир путин, франция, севастополь, оон, в мире

В Крыму отвергли предложение Зеленского об обсуждении статуса полуострова

09:10 01.06.2021 (обновлено: 12:00 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Российский статус Крыма не будет обсуждаться с Украиной, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он выступает за объединение переговоров по Крыму, Донбассу и "Северному потоку — 2" на одной площадке, которой мог бы стать "нормандский формат".
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"Складывается ощущение, что Зеленский живет в параллельном мире. Ему пора признать свершившийся факт возвращения полуострова в Россию, так как тема российского статуса Крыма не будет обсуждаться с Украиной. Переговоры на это счет исключены. Речь может идти только о налаживании приграничного сотрудничества", — сказал Гемпель.
По его словам, на референдуме семь лет назад крымчане сделали окончательный и бесповоротный выбор.
"Киев обязан считаться с выбором крымчан, а не спекулировать на этой теме", — подчеркнул собеседник агентства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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