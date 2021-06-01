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"Какая-то мистика". Крысы-мутанты в московской подземке
"Какая-то мистика". Крысы-мутанты в московской подземке - РИА Новости, 01.06.2021
"Какая-то мистика". Крысы-мутанты в московской подземке
Байка о том, что в метро водятся гигантские крысы “в метр длиной” появилась в начале 90-х. Якобы целые отряды афганцев уничтожали мутантов огнемётами… Как возникла эта легенда? Много ли крыс и мышей действительно можно встретить под землей (и есть ли среди них такие, что размером с бультерьера)? И как там поселились большие американские тараканы?
2021-06-01T12:00
2021-06-01T12:00
2021-06-01T12:00
какая-то мистика
подкаст
общество
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"Какая-то мистика". Крысы-мутанты в московской подземке
Байка о том, что в метро водятся гигантские крысы “в метр длиной” появилась в начале 90-х. Якобы целые отряды афганцев уничтожали мутантов огнемётами… Как возникла эта легенда? Много ли крыс и мышей действительно можно встретить под землей (и есть ли среди них такие, что размером с бультерьера)? И как там поселились большие американские тараканы?
audio/mpeg
"Какая-то мистика". Крысы-мутанты в московской подземке
Байка о том, что в метро водятся гигантские крысы “в метр длиной” появилась в начале 90-х. Якобы целые отряды афганцев уничтожали мутантов огнемётами… Как возникла эта легенда? Много ли крыс и мышей действительно можно встретить под землей (и есть ли среди них такие, что размером с бультерьера)? И как там поселились большие американские тараканы?
audio/mpeg
О том, можно ли встретить в подземной Москве необычных животных, рассказывают фотограф, блогер и историк метро Александр Попов и диггер, экскурсовод Даниил Давыдов. Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, общество
"Какая-то мистика". Крысы-мутанты в московской подземке
Байка о том, что в метро водятся гигантские крысы “в метр длиной” появилась в начале 90-х. Якобы целые отряды афганцев уничтожали мутантов огнемётами… Как возникла эта легенда? Много ли крыс и мышей действительно можно встретить под землей (и есть ли среди них такие, что размером с бультерьера)? И как там поселились большие американские тараканы?