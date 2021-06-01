https://ria.ru/20210601/krisi-1734979605.html

"Какая-то мистика". Крысы-мутанты в московской подземке

"Какая-то мистика". Крысы-мутанты в московской подземке - РИА Новости, 01.06.2021

"Какая-то мистика". Крысы-мутанты в московской подземке

Байка о том, что в метро водятся гигантские крысы “в метр длиной” появилась в начале 90-х. Якобы целые отряды афганцев уничтожали мутантов огнемётами… Как возникла эта легенда? Много ли крыс и мышей действительно можно встретить под землей (и есть ли среди них такие, что размером с бультерьера)? И как там поселились большие американские тараканы?

2021-06-01T12:00

2021-06-01T12:00

2021-06-01T12:00

какая-то мистика

подкаст

общество

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"Какая-то мистика". Крысы-мутанты в московской подземке Байка о том, что в метро водятся гигантские крысы “в метр длиной” появилась в начале 90-х. Якобы целые отряды афганцев уничтожали мутантов огнемётами… Как возникла эта легенда? Много ли крыс и мышей действительно можно встретить под землей (и есть ли среди них такие, что размером с бультерьера)? И как там поселились большие американские тараканы? audio/mpeg

"Какая-то мистика". Крысы-мутанты в московской подземке Байка о том, что в метро водятся гигантские крысы “в метр длиной” появилась в начале 90-х. Якобы целые отряды афганцев уничтожали мутантов огнемётами… Как возникла эта легенда? Много ли крыс и мышей действительно можно встретить под землей (и есть ли среди них такие, что размером с бультерьера)? И как там поселились большие американские тараканы? audio/mpeg

О том, можно ли встретить в подземной Москве необычных животных, рассказывают фотограф, блогер и историк метро Александр Попов и диггер, экскурсовод Даниил Давыдов. Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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